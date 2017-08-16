الإمكانيات المتوفرة في ميناء جابهار الى جانب موقعه الجغرافي وقربه من موانئ منطقة الخليج الفارسي تجعله يحتل موقعاً مميزاً ويكون في صدارة الموانئ لتصدير السلع الى قطر.

وأعلن بهروز آقائي، مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان (شرق)، ان تصدير البضائع عبر ميناء جابهار سيكون أقل كلفة من سائر الموانئ وذلك نظراً لموقعه الجغرافي في المنطقة. وأضاف آقائي: ان إتمام المرحلة الأولى من مشروع توسيع ميناء الشهيد بهشتي في جابهار وتزويده بأرصفة جديدة وحديثة تعزز فرص النقل البحري فيه .

وفيما أشار الى حاجة سوق قطر للمواد الغذائية وأنواع المجففات والفواكه والغلال والأحجار الكريمة، أوضح انه يمكن ترانزيت مثل هذه السلع من أفغانستان ليتم نقلها براً الى ميناء جابهار ومنه الى قطر، معتبراً ذلك مشروعاً مربحاً لإيران. وأضاف: ان تركيا تقوم حالياً بتصدير المواد الغذائية الى قطر، فيما ان الموانئ الايرانية أقرب الى قطر من الموانئ التركية.

يذكر أن ميناء جابهار يقع على ساحل خليج عمان في منطقة مكران.