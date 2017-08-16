  • الأربعاء ٢٣ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأربعاء , أغسطس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200602 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: خفضنا التضخم إلى مادون 10% والنمو بلغ 12 %

جهانغيري: خفضنا التضخم إلى مادون 10% والنمو بلغ 12 %

أكد إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الايراني، أنه بحسب المؤشرات الكلية للاقتصاد، تم خفض التضخم من 40 إلى مادون 10 بالمئة وتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 12 بالمئة ارتفاعاً عن 8ر6- بالمئة خلال الفترة الرئاسية الأولى (2013-2017).

وأوضح جهانغيري، في جلسة مناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة بمجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء، ان نسبة النمو الاقتصادي 8ر6- بالمئة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الايراني على مدى 50 عاماً، تحولت الى 12+ بالمئة العام الماضي. ولفت الى أنه خلال الفترة المذكورة تم خلق 600 ألف فرصة عمل سنوياً، فيما يتعين ايجاد مليون فرصة عمل كحد أدنى في السنوات القادمة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0631 sec