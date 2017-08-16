أكد إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الايراني، أنه بحسب المؤشرات الكلية للاقتصاد، تم خفض التضخم من 40 إلى مادون 10 بالمئة وتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 12 بالمئة ارتفاعاً عن 8ر6- بالمئة خلال الفترة الرئاسية الأولى (2013-2017).

وأوضح جهانغيري، في جلسة مناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة بمجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء، ان نسبة النمو الاقتصادي 8ر6- بالمئة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الايراني على مدى 50 عاماً، تحولت الى 12+ بالمئة العام الماضي. ولفت الى أنه خلال الفترة المذكورة تم خلق 600 ألف فرصة عمل سنوياً، فيما يتعين ايجاد مليون فرصة عمل كحد أدنى في السنوات القادمة.