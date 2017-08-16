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|رقم الخبر: 200602
|تاريخ النشر: آب 16, 2017
|الوقت: 19:24
|الاقسام: اقتصاد
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جهانغيري: خفضنا التضخم إلى مادون 10% والنمو بلغ 12 %
أكد إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الايراني، أنه بحسب المؤشرات الكلية للاقتصاد، تم خفض التضخم من 40 إلى مادون 10 بالمئة وتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 12 بالمئة ارتفاعاً عن 8ر6- بالمئة خلال الفترة الرئاسية الأولى (2013-2017).
وأوضح جهانغيري، في جلسة مناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة بمجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء، ان نسبة النمو الاقتصادي 8ر6- بالمئة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الايراني على مدى 50 عاماً، تحولت الى 12+ بالمئة العام الماضي. ولفت الى أنه خلال الفترة المذكورة تم خلق 600 ألف فرصة عمل سنوياً، فيما يتعين ايجاد مليون فرصة عمل كحد أدنى في السنوات القادمة.
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