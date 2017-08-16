قال المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: إن إلتحاق إيران بمنظمة التجارة العالمية (WTO) ليس من أولوياتنا، ونحن نركز على تطوير العلاقات الإقليمية أكثر من أي شيء آخر.

وصرح مجتبى خسروتاج، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الأربعاء: (نظراً الى موقع ايران اللوجستي، فنحن نعمل على إرساء أسس التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول الجوار وان تنشيط التعاون التجاري مع دول المنطقة والحضور الفاعل في الأسواق الاقليمية يحظى لنا بأهمية أكبر من الانضمام الى سائر المنظمات كمنظمة التجارة العالمية). وأضاف: (بدأنا ببعض المفاوضات مع الدول الأعضاء في الإتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وتوصلنا الى بعض القرارات ستدخل حيز التنفيذ قريباً).

وصرح وكيل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة أن ذلك سيعزز مكانة ايران في التجارة الإقليمية وسيجعلها أحد الشركاء الإقتصاديين في الإتحاد الاقتصادي الأوراسيوي.

وبعد دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ، تم طرح موضوع إلتحاق إيران بمنظمة التجارة العالمية وجرت مباحثات في هذا المجال مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وعدد من البلدان.