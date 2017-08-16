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رقم الخبر: 200600 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 19:26 الاقسام: اقتصاد  
"أونيت إنترناشيونال" و"زاروبيج نفط" تطوران حقول نفط وغاز في إيران
بقيمة 7 مليارات دولار

"أونيت إنترناشيونال" و"زاروبيج نفط" تطوران حقول نفط وغاز في إيران

وقّعت شركة (أونيت إنترناشيونال) التركية للطاقة إتفاقية مع شركتين (زاروبيج نفت) الروسية و(غدير للإستثمار) الايرانية بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في إيران.

وجاء في بيان أصدرته الشركة التركية، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية مع كل من شركة (زاروبيج نفط) الروسية، وشركة (غدير للاستثمار)، التي تعد أكبر مجموعة شركات إيرانية لاستخراج النفط والغاز الطبيعي من الحقول الإيرانية. أشار البيان إلى أن الشركات الثلاث ستقوم باستخراج النفط والغاز في أربع مناطق داخل إيران (يبلغ إجمالي احتياطياتها 10 مليارات برميل من النفط بطاقة إنتاجية 100 ألف برميل في اليوم، و75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً).

وتمنح الإتفاقية الشركات الثلاث إمكانية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مناطق أخرى من  إيران. ولم يذكر البيان نسبة الحصص لكل شركة، وفقاً للسرية التي تضمنتها الإتفاقية.

 
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