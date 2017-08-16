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|رقم الخبر: 200599
|تاريخ النشر: آب 16, 2017
|الوقت: 17:37
|الاقسام: دوليات
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28 قتيلا حصيلة تفجير انتحاري في نيجيريا
ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الانتحارية في نيجيريا إلى 28 قتيلا ونحو 83 مصابا، وذلك في هجوم نفذته ثلاث انتحاريات فجرن احزمتهن الناسفة بمدينة مانداراري الواقعة على بعد 25 كلم من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.
وقال بابا كورا المسؤول في ميليشيات مدنية تقاتل جماعة بوكو حرام الارهابية إن "ثلاث نساء فجرن احزمتهن الناسفة عند مدخل مخيم للنازحين مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و83 جريحا".
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