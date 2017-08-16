28 قتيلا حصيلة تفجير انتحاري في نيجيريا ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الانتحارية في نيجيريا إلى 28 قتيلا ونحو 83 مصابا، وذلك في هجوم نفذته ثلاث انتحاريات فجرن احزمتهن الناسفة بمدينة مانداراري الواقعة على بعد 25 كلم من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.