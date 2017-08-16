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رقم الخبر: 200598 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 19:26 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر 36 مليون مترمكعب من الغاز يومياً

إيران تصدّر 36 مليون مترمكعب من الغاز يومياً

سجلت صادرات شركة الغاز الوطنية الايرانية متوسط 36 مليون مترمكعب يومياً خلال فترة 21 مارس/ آذار - 14 آغسطس/ آب 2017.

وأوضح موقع (شانا)، التابع لوزارة النفط الايرانية، أن شركة الغاز الوطنية صدرت متوسط 42 مليون مترمكعب يومياً في شهر مرداد الايراني (ينتهي 22 أغسطس/ آب)، مرتفعاً عن مستوى 39 مليون مترمكعب المصدر في الشهر السابق.

 
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