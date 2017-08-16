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|رقم الخبر: 200598
|تاريخ النشر: آب 16, 2017
|الوقت: 19:26
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تصدّر 36 مليون مترمكعب من الغاز يومياً
سجلت صادرات شركة الغاز الوطنية الايرانية متوسط 36 مليون مترمكعب يومياً خلال فترة 21 مارس/ آذار - 14 آغسطس/ آب 2017.
وأوضح موقع (شانا)، التابع لوزارة النفط الايرانية، أن شركة الغاز الوطنية صدرت متوسط 42 مليون مترمكعب يومياً في شهر مرداد الايراني (ينتهي 22 أغسطس/ آب)، مرتفعاً عن مستوى 39 مليون مترمكعب المصدر في الشهر السابق.
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