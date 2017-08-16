وأوضح موقع (شانا)، التابع لوزارة النفط الايرانية، أن شركة الغاز الوطنية صدرت متوسط 42 مليون مترمكعب يومياً في شهر مرداد الايراني (ينتهي 22 أغسطس/ آب)، مرتفعاً عن مستوى 39 مليون مترمكعب المصدر في الشهر السابق.