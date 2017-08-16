تنطلق فعاليات (معرض دمشق الدولي) بنسخته الـ59، الخميس، بمشاركة 43 دولة عربية وعالمية بما فیها إیران، وذلك بعد انقطاع دام 6 سنوات نتيجة النزاع الدائر في سوريا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض من 17 وحتى 26 أغسطس/ آب. ويعقد المعرض في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي عند أطراف الغوطة الشرقية، حيث تسري منذ 22 يوليو/ تموز هدنة في الغوطة الشرقية.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، فارس الكرتلي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس): إن استئناف العمل في (معرض دمشق الدولي)، أقدم معرض في الشرق الأوسط، تقرر هذا العام نظراً (للاستقرار والهدوء في المنطقة إجمالاً مع انتصارات الجيش ودحر الإرهاب في غالبية المناطق، خصوصاً في مناطق الغوطة الشرقية).

ونظمت آخر دورة للمعرض، الذي انطلق للمرة الأولى في العام 1954، في صيف العام 2011، وتقرر تعليقها بعد ذلك لأسباب أمنية، وستعرض الشركات المشاركة منتجاتها، لاسيما السورية على مساحة تبلغ نحو 80 ألف متر مربع.

وقال الكرتلي: (نريد لهذا المعرض أن يكون منطلقاً وبداية لإعادة الإعمار)، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة تبحث (عن موطئ قدم في إعادة إعمار سوريا)، خاصة أن الحرب في سوريا ألحقت دماراً هائلاً في البنى التحتية والقطاعات الخدمية. وقدّر البنك الدولي في تقريره في يوليو/ تموز الماضي، كلفة الأضرار التي خلفتها الحرب بـ226 مليار دولار.

وتشارك في المعرض، 43 دولة، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي عبر سفارتها و20 دولة سجلت مشاركات تجارية لها. ومن بين الدول المشاركة ایران وروسيا والصين والعراق ومصر والإمارات العربية وفنزويلا. واللافت هذا العام مشاركة شركات من دول أوروبية مثل اليونان وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، بالرغم من العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.

ويستضيف المعرض 1500 رجل أعمال من دول عدة بينهم مغتربون سوريون لاستقطاب استثماراتهم في البلد، خاصة للمشاركة في (إعمار سوريا).