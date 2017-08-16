التقى مستشار رئيس الجمهورية أمين المجلس التنسيقي للمناطق الحرة في ايران أكبر تركان، بوزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني سورن كارايان، الأربعاء، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على تفعيل طاقات التعاون في مجال المناطق الحرة لدى البلدين.

ونوّه تركان، في هذا اللقاء الذي حضره السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي، الى تأكيد المسؤولين في ايران وأرمينيا على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية واتخاذ خطوات عملية والمضي قدماً في هذا الاتجاه وخاصة التعاون بين منطقة أرس الحرة (شمال ايران) ومغري الأرمينية الحرة.

ودعا مستشار الرئيس الايراني الى تأسيس مصنع مشترك للمنتجات النحاسية بما يخدم مصالح البلدين في سياق توفير فرص العمل وإنعاش الصناعات المحلية والبحث عن أسواق جديدة في منطقتي أوراسيا وأوروبا لتصدير المنتجات النحاسية المشتركة إليها، وقال: ان أرمينيا قادرة على أن تكون جسراً يربط بين ايران وأوروبا وتقوم بعملية ترانزيت السلع والصادرات الايرانية الى الدول الأوروبية.

من جانبه، أعرب وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني، في هذا اللقاء، عن ترحيبه بمقترحات ايران في المجالات السياحية والتجارية و(المنتجات الحلال). وفيما أشاد بدور السفارة الايرانية في يريفان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال كارايان ان بلاده وضعت خطة تنموية اقتصادية بحلول العام 2025 وهي قيد التنفيذ حالياً، معلناً حرص يريفان على المساهمة الجادة لشركات القطاعين الخاص والعام في ايران في تفعيل هذا المشروع بكافة أبعاده.

ووصل تركان يوم الثلاثاء الى يريفان على رأس وفد ضم كبار المسؤولين في منطقة أرس الحرة (شمال ايران)، وجرت له مراسم استقبال رسمية بحضور المسؤولين في وزارة الاقتصاد والطاقة في الحكومة الأرمينية حضرها السفير الايراني لدى هذا البلد .

ويحمل المسؤول الايراني في حقيبته برامج تهدف الى ترسيخ التعاون بين منطقة أرس الحرة الايرانية ومنطقة مغري الأرمينية، الى جانب لقاءات عديدة مع كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية في هذا البلد. ويتوقع أن يوقع الجانبان الايراني والأرميني مذكرة تفاهم للتعاون التجاري المشترك وخاصة على صعيد المناطق الحرة في البلدين.