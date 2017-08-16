  • الأربعاء ٢٣ ذی قعده ١٤٣٨
  • الأربعاء , أغسطس 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200594 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
إطلاق سراح زعيم المعارضة في زامبيا

إطلاق سراح زعيم المعارضة في زامبيا

أطلق قاض يوم الأربعاء سراح هاكايندي هيتشيليما زعيم المعارضة في زامبيا بعدما أسقطت المدعية العامة تهم الخيانة الموجهة إليه.

وقال تشارلز تشاندا القاضي بالمحكمة العليا إن المدعية العامة "قررت إنهاء هذه الإجراءات بموجب سلطاتها الدستورية، لذا فنحن نطلق سراحك". وكانت قد أوقفت السلطات الزامبية زعيم المعارضة هاكايندي هيشيليما، الثلاثاء، بعد محاصرة منزله لساعات بتهمة الخيانة بعد اعتراضه الموكب الرئاسي في منطقة ريفية. وقال المحامى جاك مويمبو، إن هيشيليما "أوقف ووجهت إليه تهمة القيام بعمل يعد خيانة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0644 sec