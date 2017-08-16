وقال تشارلز تشاندا القاضي بالمحكمة العليا إن المدعية العامة "قررت إنهاء هذه الإجراءات بموجب سلطاتها الدستورية، لذا فنحن نطلق سراحك". وكانت قد أوقفت السلطات الزامبية زعيم المعارضة هاكايندي هيشيليما، الثلاثاء، بعد محاصرة منزله لساعات بتهمة الخيانة بعد اعتراضه الموكب الرئاسي في منطقة ريفية. وقال المحامى جاك مويمبو، إن هيشيليما "أوقف ووجهت إليه تهمة القيام بعمل يعد خيانة.