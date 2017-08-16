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رقم الخبر: 200593 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 17:21 الاقسام: دوليات  
"لوجانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 6 مرات خلال يوم واحد

"لوجانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 6 مرات خلال يوم واحد

أعلنت جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضيها 6 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بجمهورية لوجانسك الشعبية -في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية- أن "القوات الأوكرانية انتهكت خلال الساعات الـ24 الماضية نظام وقف إطلاق النار 6 مرات باستخدام مدافع هاون من عيار 120 ملم و82 ملم."

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا توصلت فى وقت سابق- خلال اجتماعها فى العاصمة البيلاروسية مينسك- إلى قرار يقضى ببدء سريان الهدنة اعتبارا من منتصف ليلة 24 يونيو.

وكانت السلطات الأوكرانية قد بدأت فى شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد رفضاً للانقلاب فى أوكرانيا الذى وقع فى فبراير من العام نفسه، ووفقا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة فقد زاد عدد ضحايا هذا النزاع عن 10 آلاف مدني.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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