دعا تنظيم القاعدة الإرهابي أنصاره في بريطانيا إلى تعطيل السكك الحديدية عبر وضع أداة على القضبان لجعل القطارات تنحرف عن مسارها، مما قد يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وإثارة الرعب بين المسافرين والركاب، بحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، الأربعاء.

ونشرت مجلة تابعة للتنظيم تصدر باللغة الإنجليزية تدعى "إنسباير"، الأسبوع الماضي، مقالا قالت فيه إن تأمين آلاف من الكليومترات في المملكة المتحدة "مستحيل عمليا"، وإن الهجمات ستتسبب في خسائر فادحة ودمارا هائلا.

وعرضت المجموعة الإرهابية كيفية صنع "أداة انحراف"، وقالت إن أى هجمات ستجبر الحكومات على فرض إجراءات أمنية على غرار المطار على المسافرين بالسكك الحديدية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية تأخذ التهديد على محمل الجد ويعملان بشكل وثيق لمكافحته.

وقالت مصادر حكومية إنها تشعر بقلق متزايد من استغلال السكك الحديدية في هجمات إرهابية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن القوات المسلحة مستعدة لدعم الشرطة وخدمات الإسعاف فى حالة وقوع هجوم.

ويتنامى قلق في واشنطن من عودة تنظيم القاعدة إلى الواجهة مرة أخرى مع فقدان تنظيم داعش لنفوذه في الشرق الأوسط.

وأوضحت مجلة "إنسباير" أن القاعدة تريد من أنصارها مهاجمة السكك الحديدية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، معتمدة على أن تأمين مئات الآلاف من الكيلومترات مهمة شاقة ومستحيلة عمليا.

وقالت: "لقد حان الوقت لأن نبث الخوف بينهم وندفعهم لفرض إجراءات امنية مشددة كما فعلوا في النقل الجوي".