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رقم الخبر: 200589 تاريخ النشر: آب 16, 2017 الوقت: 17:10 الاقسام: دوليات  
متمردو فارك يسلمون أكثر من 8000 قطعة سلاح

متمردو فارك يسلمون أكثر من 8000 قطعة سلاح

قالت الأمم المتحدة إن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سلمت أكثر من 8000 قطعة سلاح وحوالي 1.3 مليون قطعة ذخيرة في إطار نزع سلاحها بعد اتفاق سلام مع الحكومة.

واكتملت عملية نزع السلاح رسميا يوم الثلاثاء مع قيام الأمم المتحدة، التي تشرف على العملية، بنقل آخر شحنة من الأسلحة من معسكر في فونسيكا، في إقليم جواجيرا. والمعسكر واحد من أكثر من 12 منطقة تقيم بها فارك منذ بداية العام.

وقال جان أرنو رئيس بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا في حفل بمناسبة نقل الشحنة "جمعت مهمتنا، حتى اليوم، 8112 سلاحا في تلك الحاويات ودمرت حوالي 1.3 مليون طلقة نارية".

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في يونيو حزيران أنها جمعت 7132 قطعة سلاح.

وسوف تستخدم الأسلحة في صنع ثلاث نصب تذكارية احتفالا باتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي بين فارك وحكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس.

ويتيح الاتفاق للجماعة عشرة مقاعد دون انتخاب في الكونجرس حتى عام 2026 ويمنح عفوا لغالبية المقاتلين السابقين. أما الذين تدينهم محاكم خاصة بانتهاك حقوق الإنسان فلن يحصلوا على أحكام تقليدية بالسجن بل سيقومون بأعمال إصلاحية مثل إزالة الألغام الأرضية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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