هدمت قوات العدو الصهيوني، صباح الثلاثاء، بناية سكنية وجرفت أراضي زراعية فلسطينية في بلدة العيساوية الواقعة إلى شرقي القدس المحتلة، فيما شرعت في هدم منزلين في بلدة سلوان وبيت حنينا جنوب المسجد الأقصى.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قالت مصادر محلية إن قوات العدو هدمت البناية وتتكون من طابقين وعمرها أكثر من عشرة سنوات، وأراضي زراعية ومحل تجاري بحجة عدم الترخيص.

وبحسب المصادر فقد اقتحمت البلدة عند الساعة الرابعة فجرا وقامت بتطويق البلدة وبدأت بعمليات هدم في المنطقة الشرقية لأراضي زراعية ومحال تجاري، ثم انتقلت لتنفيذ عمليات هدم في وسط البلدة حيث هدمت البناية، والتي تضم محليين تجاريين وشقة سكنية.

وفي سياق متصل شرعت جرافات وآليات تابعة لبلدية العدو في القدس، تحرسها قوة كبيرة من جنود العدو، بهدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، فيما تستعد لهدم منزل آخر في بيت حنينا شمال القدس.

وقالت مصادر محلية في القدس: إن عشرات المركبات التابعة لشرطة وما يسمى قوات حرس الحدود بقوات العدو الصهيوني اقتحمت سلوان من جهة حي وادي الربابة وصولا الى محيط حي البستان ومنطقة عين اللوزة، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط منزل بحي البستان، بحجة البناء دون ترخيص.

في سياق مشابه، توجهت جرافات رفقة قوة كبيرة من جنود العدو الى حي بيت حنينا لهدم منزل أو أكثر في المنطقة، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.

هذا وأفاد مصدر محلي الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت القيادي في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر رائد صلاح في مدينة أم الفحم.

وأشارت وكالة "وفا" إلى أن قوات كبيرة من الشرطة داهمت فجر الثلاثاء منزل صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الفرع الشمالي، وقامت بتفتيشه ومن ثم اعتقاله للتحقيق معه.

وأكدت الشرطة في بيان صادر عنها أن أفراد الوحدة الخاصة في الشرطة قاموا باعتقال صلاح وإخضاعه للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التحريض ودعم نشاط الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل حاليا.

وقد تمت عملية الاعتقال والتحقيق معه بمصادقة من المدعي العام وبعد تبليغ المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت.

من جانبه كشف الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع قوله إن المنطقة التجارية بين قطاع غزة ومصر ستدخل حيز العمل بعد ترميم معبر رفح، وتهيئته لدخول الأفراد والبضائع.

وقال القانوع لوكالة "شهاب" الفلسطينية إنّ تشغيل المنطقة التجارية وتفعيل التبادل التجاري بين غزة ومصر "سيبدأ بعد ترميم معبر رفح، والوفد الفلسطيني بالقاهرة ينقاش آلية عمل المعبر التجاري وكيفية دخول السلع المطلوبة"، موضحاً أنه "يتم التركيز على إدخال المواد الأساسية والمهمة للمواطن الفلسطيني، والذي هو بحاجة إليها"، مبيناً أن الاجتماعات بالقاهرة إيجابية.

ولفت المسؤول في "حماس" إلى أن الوفد الفلسطيني في القاهرة "يدرس بعض الملفات المتفق عليها مسبقاً في القاهرة، لتطبيقها على الأرض، وبدء تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تخدم الفلسطينيين، ويناقش آلية تنفيذ التسهيلات التي وعدت بها مصر، ومستجدات المصالحة الاجتماعية بغزة".

وكشف مصدر للوكالة عن إبلاغ السلطات المصرية للوفد الفلسطيني نيتها فتح معبر رفح بشكل شبه يومي بعد عيد الأضحى، وزيادة كمية الكهرباء المصرية لغزة بكمية تقدر بـ 50 ميغا واط.

إلى ذلك اقتحم 119 مستوطنا يهوديا، المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية من الثلاثاء، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقال شهود عيان أن الاقتحامات تمت من باب المغاربة وعبر مجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك.