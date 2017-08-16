ذكرت مجلة "أتلانتيك" الأميركية أن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان ينوي عزل وزير الخارجية السعودي الحالي عادل الجبير، بعدما تمكن من الإطاحة بابن عمه محمد بن نايف من ولاية العهد.

وأفادت الصحيفة الأميركية أن ابن سلمان ينوي تعيين شقيقه السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان بدلًا من الجبير كوزيرٍ مقبل للخارجية السعودية.

وخالد بن سلمان هو الشقيق الأصغر لولي العهد الحالي محمد بن سلمان. ومؤخرًا جرى تعيينه في منصب السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، بدلًا من عبد الله بن فيصل بن تركي، وذلك ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في 22 أبريل/نيسان الماضي شملت أيضًا إجراءاتٍ أخرى أعادت البدلات والمكافآت لموظَّفي الدولة، والتي كانت قد أُلغيت العام الماضي.

ورأى عدد من الخبراء في وقتها أن هذه الخطوة هي تمهيد لبن سلمان الذي كان في صدارة مشهد هذه القرارات، ليكون رجل المملكة القادم، وهذا ما حدث بالفعل بعدما تم الإطاحة بولي العهد السابق بن نايف، وصعود بن سلمان إلى ولاية العهد.

من جهة اخرى أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن السعودية تحاصر بلدة العوامية وتغلقها منذ يوليو/تموز الماضي.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن ناشطين من المنطقة قولهم إن معظم السكان فروا من العوامية، أما من تبقى في البلدة فيفتقرون إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الطبية ولا تزال المدينة مغلقة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، إن "على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن الأهالي تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الأمن التي استهدفت مناطق آهلة بعيدًا عن المسورة، مما أدى إلى مصرع عدد من سكانها، واحتلال مدرسة حكومية وإغلاق العيادات والصيدليات ومنع الخدمات الأساسية مثل سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وفي سياق آخر كشف الإعلام البريطاني النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلّق بعمليات خطف ثلاثة أمراء سعوديين منشقين عن نظام آل سعود.

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية الى وجود برنامج سعودي ممنهج لخطف المنشقين عن النظام الحاكم في المملكة، متحدّثة عن فيلم وثائقي ستبثّه قناة "BBC" خلال الأسبوع الجاري يحمل اسم "العرض للخطف.. أمراء السعودية المفقودون".

وبحسب مضمون التقرير المُزمع عرضه، ينتمي الأمراء السعوديون الثلاثة الى الأسرة الحاكمة، وهم شاركوا بنشاطات سياسية سلمية ضدّ السلطات السعودية أثناء إقامتهم في دول غربية، الى أن تمّ خطفهم وإعادتهم بالقوّة الى المملكة بين أيلول/سبتمبر 2015 وشباط/فبراير 2016.

ويبيّن التقرير الهوية الأبرز بين الأمراء الثلاثة وهو الأمير سلطان بن تركي الذي تعرّض للخطف من قبل السعوديين في أوائل شباط/فبراير عام 2016 مع 20 شخصًا من حاشيته.

ويكشف أعضاء حاشية سلطان بن تركي أنهم استقلوا طائرة كان من المتفرض أن تقلّهم الى القاهرة، لكنهم خُدعوا ونقلوا الى الرياض، مؤكدين أن مصير ابن تركي يبقى مجهولًا حتى اليوم.

وإذ يلفت التقرير الى أن السلطات السعودية قامت بمحو الصور عن الهواتف الخلوية لأعضاء الحاشية التي تثبت تعرّضهم للخطف قبل أن يُطلق سراحهم ويُسمح لهم بمغادرة البلاد، تحدّث عن بقاء صورة واحدة لم يتمّ محوها وهي صورة التقطها أحد أعضاء الحاشية لداخل الطائرة التي كان يستقلها الأمير سلطان.