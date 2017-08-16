دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي المجلس السياسي الاعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الى رفض قرار تعويم سعر صرف العملة الوطنية لما يمثل من خطورة على المواطن وعلى القطاع الخاص والمتخذ من قبل إدارة البنك المركزي في عدن .

وأكد الحوثي بأن لهذا القرار الخطير تداعيات سلبية على المواطن حيث سيؤدي الى رفع الضرائب والجمارك مما يزيد من معاناة الشعب، ولكونه سيخل بالنظام المصرفي مما قد يؤدي الى خسائر مايقارب مائتي مليار كاقل تقدير

وأشار رئيس الثورية العليا الى ان من إيجابيات رفض هذا القرار الجائر دفع التجار الى اعادة شحن بضائعهم الى الحديدة ماسينعكس ارتفاعا في نشاط الميناء .

ولفت رئيس الثورية العليا الى انه بعد ايقاف الرواتب يتجهون الى تدمير ماتبقى من اقتصاد القطاع الخاص في تطوير لمراحل الحرب الاقتصادية.

وكانت إدارة البنك المركزي في عدن اتخذت قرار بتعويم سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.

ميدانياً أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء الإثنين، صاروخا نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة في ميدي، فيما فجرت وحدات الهندسة آلية محملة بالمرتزقة في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا من نوع زلزال1 محلي الصنع على تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي المحاذية لجيزان.

وفجرت وحدة الهندسة تابعة للجيش واللجان الشعبية آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الهاملي بمديرية موزع ما أدى إلى مصرع وجرح من كان على متنها.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد تصدت، الاثنين، لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه المنصب وتبة الخزان في الكدحة بتعز.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، الثلاثاء، في عمليات للجيش واللجان الشعبية في محافظتي مأرب وشبوة.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع 5 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التبة الرملية بالصفراء في محافظة شبوة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المرتزقة.

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعا لعناصر وآليات المرتزقة في منطقة الساق بمديرية عسيلان موقعة إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما لقي جندي سعودي مصرعه الثلاثاء، بنيران قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية بجبهة عسير الحدودية.

وأفاد مصدر عسكري لــ"المسيرة نت" عن مقتل جندي سعودي برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية خلف رقابة الهنجر بعسير.

يشار إلى أن وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية قنصت خلال شهر يوليو/تموز المنصرم 26 جندياً سعودياً في مناطق جيزان ونجران وعسير و177 من المرتزقة في مختلف الجبهات.

من جانب آخر لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم الثلاثاء، وتدمرت آلية تابعة لهم في كمين محكم نفذه الجيش واللجان الشعبية بالجوف.

وأكد مصدر عسكري أن رجال الجيش واللجان نصبوا كمينا محكما لآلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف، ما أدى إلى تدميرها ومصرع عدد ممن كانوا على متنها.

وكان قد لقي في وقت سابق الثلاثاء العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون في هجمات للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في محافظة الجوف.