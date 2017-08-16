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رقم الخبر: 200532 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 19:36 الاقسام: محليات  
دوريات طائرات مسيّرة للحرس الثوري تجري بدقة في نطاق سيطرة الدفاع الجوي

دوريات طائرات مسيّرة للحرس الثوري تجري بدقة في نطاق سيطرة الدفاع الجوي

أعلن الحرس الثوري بان طائراته المسيرة تقوم بعمليات دورية في نطاق سيطرة الدفاع الجوي للبلاد بدقة ودون اكتراث بأجواء الحرب النفسية المثارة من قبل القوات الاجنبية.
وافادت (ارنا) نقلا عن (سباه نيوز) مساء الاثنين، ان العلاقات العامة لوحدة الطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة الاسلامية المتواجدة في الخليج الفارسي، أعلنت في بيان لها ردا على البيان الذي صدر الاثنين عن المتحدث باسم القوة البحرية للجيش الاميركي حول إقتراب طائرة ايرانية مسيّرة من حاملة الطائرات (نيميتز) في الخليج الفارسي: إن مهمة دورياتنا الجوية تجري في نطاق سيطرة الدفاع الجوي للبلاد (A.D.i.Z) بصورة طبيعية ويومية مع الإلتزام بالقوانين الجارية.
واعتبر البيان مزاعم الاميركيين في وصفهم لتحليق الطائرات الايرانية المسيّرة بالخطير، بأنها لا اساس لها، وأضاف: إن الطائرات المسيّرة للحرس الثوري مزودة بمعايير الملاحة الجوية كما ان توجيهها يجري بدقة ومهنية وان مزاعم الاميركيين ناجمة إما عن ضعف منظوماتهم الخاصة بالكشف والإستطلاع وإما عن محاولتهم التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين.
واكدت العلاقات العامة لوحدة الطائرات المسيّرة للحرس الثوري في الخليج الفارسي في الختام بان دوريات الطائرات المسيرة للحرس الثوري ستتواصل في نطاق المهمات المحددة، بدقة وبصورة مستمرة وفي إطار صون حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية ودون الإكتراث بأجواء الحرب النفسية المثارة من قبل القوات الاجنبية في الخليج الفارسي.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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