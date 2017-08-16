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رقم الخبر: 200531 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 19:32 الاقسام: محليات  
موروزوف: روسيا قد تدعو لعقد اجتماع لدراسة تنفيذ الإتفاق النووي

موروزوف: روسيا قد تدعو لعقد اجتماع لدراسة تنفيذ الإتفاق النووي

أعلن عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف أن روسيا قد تدعو لعقد اجتماع بين مجموعة (5+1) لدراسة عملية تنفيذ خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).
وقال أوليغ موروزوف في حديث مع وكاله سبوتنيك للانباء الروسية، روسيا يمكن أن تطالب بعقد اجتماع لـ (السداسية)، التي بفضل جهودها تم التوصل لهذه الإتفاقية، ومطالبة الولايات المتحدة بعدم تقويض جهود تسوية الوضع، موسكو لديها مواقف قوية جدا في التعاون مع إيران.
وصرح: ان موسكو في علاقاتها مع طهران تتصرف دائما وفق الالتزامات والمبادئ الدولية المكرسة في العالم، مضيفاً: ان ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان يتم دعوتهم لاجتماع مجموعة (5+1) كي يؤكدون مرة أخرى بان ايران ملتزمة بهذا الإتفاق تماما وتنفذه.
وقال: انه من المرجح بان يدعم الاتحاد الاوروبي دعوة روسيا لعقد هذا الاجتماع مضيفاً: ان التدفق المتواصل للمستثمرين الاوروبيين الى ايران دليل على عدم رغبة الاتحاد الاوروبي بعدم الاستقرار في علاقاته مع هذا البلد.
وصرح أن موسكو تعتزم بذل كل ما بوسعها من أجل إقناع إيران بعدم الانسحاب من الإتفاق حول البرنامج النووي مضيفاً: اعتقد أننا سنبذل كافة الجهود الممكنة من أجل إقناع إيران بالحفاظ على الوضع الراهن، إن الانتشار العشوائي للتقنيات النووية ليس أمرا جيدا للجميع، بما في ذلك لروسيا.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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