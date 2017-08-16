إستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، ايرج مسجدي، الثلاثاء، الوفد السياسي لإقليم كردستان، الى العاصمة بغداد.

وقدم الوفد الكردي في اللقاء تقريرا عن اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين في بغداد، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات بين بغداد واربيل.

ويضم الوفد السياسي لإقليم كردستان، الى العاصمة بغداد، روز نوري شاويس، من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وسعدي أحمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ومحمد علي عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني العراقي وفيان دخيل، من الاقلية الايزدية.

ووصل الوفد الكردي، إلى العاصمة بغداد، لبحث مسألة إجراء استفتاء الاستقلال مع مسؤولي الحكومة الاتحادية. هذا الموضوع لاقى معارضة واسعة من قبل الحكومة الاتحادية والعديد من دول المنطقة والعالم.

في سياق آخر التقى السفير الايراني ايرج مسجدي، الاثنين، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى في بيان، إن السفير الايراني ايرج مسجدي، زار المقر العام للمجلس والتقى برئيسه همام حمودي لتقديم التهاني له بمناسبة تسنُّمه منصب رئاسة المجلس الأعلى، كما التقى برئيس الهيئة العامة الشيخ محمد تقي المولى.

ونقل البيان عن مسجدي قوله: إن انتخاب الشيخ حمودي قرار صائب أفرح قلوب المجاهدين، لما عُرف عنه من تأثير وحكمة وإخلاص وتفاني في العمل، ولكونه كان رفيق درب شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، مشيراً أن المجلس الأعلى محط الرجال الكبار وعظماء المجاهدين وعصارة الفقاهة والفضيلة.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى السابق عمار الحكيم أعلن، في (24 تموز 2017)، عن مغادرته المجلس وتأسيس تيار الحكمة الوطني.