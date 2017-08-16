بُعيد وصوله الى أنقرة

صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، الذي يزور أنقرة على رأس وفد رفيع، ان زيارته تأتي في سياق تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون مع تركيا فيما يتعلق بالقضايا العسكرية والمسائل الاقليمية المختلفة والأمن بين البلدين وأمن الحدود ومواجهة الارهاب.

وعقب وصوله أنقرة قال اللواء باقري ان تركيا باعتبارها بلداً جاراً مهماً لايران تتبوأ مكانة مهمة في المنطقة والعالم الاسلامي، وأضاف: لدينا علاقات حميمة مع تركيا على مدى مئات السنوات ولدينا حدود مشتركة آمنة وهادئة ولكن كان من الضروري ان اقوم بهذه الزيارة لأنقرة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون حول القضايا العسكرية والمسائل الاقليمية المختلفة والقضايا المتعلقة بأمن البلدين وأمن الحدود ومواجهة الارهاب.

وقد جرت مراسم استقبال رسمية للواء باقري في المطار حيث كان الجنرال خلوصي اكار، رئيس الاركان العامة للجيش التركي في مقدمة المستقبلين.

ويلتقي اللواء باقري خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة ايام كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الاتراك ومن ضمنهم رئيس الاركان ووزير الدفاع. كما سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ومن اهم القضايا التي سيبحثها اللواء باقري مع المسؤولين الاتراك، تطورات المنطقة وموضوع مكافحة الارهاب والتعاون الحدودي.

ويرافق رئيس الاركان الايرانية، في زيارته لأنقرة قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور.