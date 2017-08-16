بغداد/نافع الكعبي - أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن بدء معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم (داعش)، مشيرا الى أن الهجوم البري سيبدأ بعد اكمال تنفيذ تلك الضربات.

في حين وصلت قوات من النخبة العراقية الى مطار تلعفر استعدادًا لمعركة تحرير القضاء، فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء ان الأخير التقى الوفد السياسي الكردستاني الذي قدم الى بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري، في تصريح لـRT: إن سلاح الجو العراقي بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم داعش.

وأضاف الخضري: إن القوات العراقية المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع داعش لبدء الهجوم البري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات العسكرية جاهزة باتجاه تحرير قضاء الحويجة، مشيرا إلى أن القوات العراقية تمركزت في مواقعها وفق الخطة المرسومة لتحرير كافة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة داعش.

من جهته أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت، في بيان، أن وحدات من الفرقة الآلية المدرعة وقوات النخبة تتحرك باتجاه تلعفر وتتمركز في مواضعها القتالية استعدادا لمعركة التحرير القادمة.

وكانت قوات الحشد الشعبي، اعلنت، الاثنين، عن قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم (داعش) في محافظة نينوى، بمشاركة فصائل الحشد، تزامنا مع بدء استعدادات القوات العراقية.

وتحاصر قوات الحشد الشعبي، التي استعادت عشرات القرى جنوب مدينة تلعفر، التي تسكنها غالبية من التركمان، وكانت آخر المناطق التى سقطت بيد تنظيم (داعش) في محافظة نينوى.

وتقع تلعفر على بعد 70 كم إلى غرب مدينة الموصل، على الطريق المؤدية إلى الحدود السورية.

ويقدر عدد مقاتلي تنظيم (داعش) في تلعفر بنحو 1000 مسلح، بحسب ما أشار رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر لوكالة الأنباء الفرنسية.

جدير بالذكر أن تنظيم (داعش) لا يزال يسيطر، بالإضافة إلى تلعفر، على منطقة الحويجة في محافظة كركوك (300 كم شمال بغداد)، ومنطقة القائم الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار، غرب العراق

* قوات النخبة تستعد لمعركة التحرير

ووصلت قوات من النخبة العراقية الى مطار تلعفر استعدادًا لمعركة تحرير القضاء.

وقال مصدر في جهاز مكافحة الارهاب: إن القوات التي وصلت الى مطار تلعفر هي الفرقة الاولى والثالثة من جهاز مكافحة الارهاب والتي تشكل بمجموعها 8 افواج قتالية لإقتحام القضاء في الايام المقبلة، وأضاف: إن الفرقة الثانية لا تزال تواصل مهامها في مركز مدينة الموصل

من جهة أخرى، كشف محافظ الموصل، نوفل حمادي، عن نزوح العشرات من تلعفر صوب القرى الجنوبية والشرقية. وقال خلال اجتماع وزاري: إن النازحين فروا من المدينة بسبب الضغط الذي تعرضوا له، وتضييق الخناق والحصار على تنظيم داعش من قبل القوات العراقية، ما ادى الى تزحزح صفوف التنظيم وهروب العشرات من عدة ثغرات. واوضح ان النازحين سيتم نقلهم الى المخيمات التي تأوي الموصليين غير العائدين الى ديارهم، وسيتم تدقيقهم امنيا قبل الوصول الى المخيمات.

وفي محافظة الموصل، تلقت الشرطة معلومات عن وجود بقايا لتنظيم (داعش) جاءت بعد يومين، عندما خرج احد عناصر التنظيم من مخبأ تحت الأرض، وهو يحمل بندقية وقذيفة قتالية محملة بقنابل يدوية، وأندفع إلى السطح لمهاجمة حاجزهم. وقد رصدت امرأة ذلك المسلح طويل الشعر ونبهت رجال الشرطة الذين قاموا بالصعود الى الطابق العلوي وألقوا القبض عليه وكان بحوزته قنبلة يدوية. وقد أصيب احد افراد الشرطة الذي اصيب بجرح بالغ بعد خروج متطرف من تحت الارض ورمي قنبلة يدوية عليه وتم نقله الى المستشفى كدليل على أن الخطر لا يزال يحيط بهم في الموصل.

وأفادت وسائل الاعلام العراقية ان الشرطة العراقية اعلنت عن مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش شمال غربي الموصل. وقالت الشرطة: انه منذ مطلع تموز/يوليو الماضي قتل 47 من أعضاء داعش او اعتقلوا وتم ضبط ست ورش تفخيخ الى جانب 192 حزاما متفجرا وطناً من المتفجرات ومكوناتها.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة: إن العمليات العسكرية الجديدة لإجبار داعش على الخروج من تلعفر القريبة من الحدود العراقية مع سوريا والحويجة الواقعة غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط، يمكن أن تعقد جهود الإغاثة وإعادة البناء من خلال خلق موجة جديدة من مئات الآلاف من النازحين العراقيين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قوات الأمن العراقية عاقدة العزم على إحراز التقدم، تتويجا لحصار الموصل الذي دام تسعة أشهر، والذي حشد تحالفا قوامه 100 ألف مقاتل من قوات الأمن العراقية، والبيشمركة الكردية، وفصائل الحشد الشعبي المدعومة بالضربات الجوية الأميركية.

وفي صلاح الدين، افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، بأن المفتي الشرعي لتنظيم (داعش) في حوض المطيبيجة شرق المحافظة قتل مع اثنين من مرافقيه باستهداف مركبته بصاروخ يعتقد بانه من طائرة مسيرة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن مفتي تنظيم داعش الجديد في حوض المطيبيجة شرق صلاح الدين والملقب ابو هلال عراقي الجنسية، قتل مع اثنين من مرافقيه فجر أمس، بصاروخ استهدف مركبته يعتقد بانه من طائرة مسيرة.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان ابو هلال ويبلغ من العمر 50 سنة كان ضمن دائرة الافتاء في ولاية كركوك قبل ان ينتقل منذ اشهر الى المطيبيجة.

وفي الأثناء، افاد مصدر امني في صلاح الدين، بأن اثنين من عناصر الحشد الشعبي اصيبا بتفجير انتحاري في اطراف قضاء الطوز.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه، على احدى النقاط التابعة للحشد الشعبي في اطراف قضاء طوز خرماتو، ما اسفر عن اصابة اثنين من عناصر الحشد.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، عن مقتل ابرز قادة تنظيم (داعش) في مطيبيجة قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي في حديث صحافي: إن قوة امنية مشتركة قتلت القيادي في تنظيم داعش هيثم عبد الله حمد الطرازي واحد مرافقيه بعملية نوعية جرت قرب حاوي العظيم (80كم شمال بعقوبة).

* بعد السعودية والإمارات.. الصدر قريباً في مصر

كشف مصدر في المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، ان الاخير سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية.

ونقلت (الجزيرة نت) عن المصدر قوله: إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية، بعد اختتام زيارته إلى دولة الإمارات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الصدر تسلم الدعوة المصرية ووعد بتلبيتها، مشيرا الى انه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، اصدرت الهيئة القيادية للتيار الصدري، الاثنين، بياناً حول زيارة زعيم التيار مقتدى الصدر الى الامارات، فيما اشارت الى ان حراك الصدر سيخرج العراق الجريح من عزلته التي (قوقعوه فيها سياسيو الصدفة).

وقالت الهيئة في بيان: إن من بوارق زيارة الصدر الى السعودية التغيير الملحوظ في تغير الخطاب الديني المتشدد الى صوب الاعتدال وما هو الا غيض من فيض.

واختتم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين، زيارته الى دولة الامارات العربية، حيث التقى خلالها بعدد من مسؤولين البلاد وبحث معهم العلاقات بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة اضافة الى الحرب ضد (داعش).

* فتح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

أكد السفير العراقي في الرياض رشدي العاني، أن عودة الحياة إلى معبر عرعر الحدودي تأكيد على عمق العلاقة بين السعودية والعراق، لافتا الى أن مواطني البلدين يحق لهم العبور بتأشيرات سارية عن طريق المعبر.

مشيرا إلى أن قرارا صدر بافتتاح منفذ جديدة الجميمة، وذلك يعد مؤشرا حقيقيا لعودة العلاقة بين البلدين الشقيقين، والأيام القادمة ستشهد تجهيز كل ما يتعلق بالتبادل التجاري.

وأضاف العاني، أن خدمات الحجاج العراقيين في جديدة عرعر تسير على ما يرام، وهو أمر غير مستغرب من السعودية، مبينا أن المعاملة ستكون بالمثل في مسألة التأشيرات وبالتالي يحق لكل مواطن في العراق والسعودية أن يمر عبر الحدود ما دامت التأشيرة سارية المفعول.

* بغداد وأربيل تتفقان على مواصلة الحوار البناء

وفي غضون ذلك، اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء ان الأخير التقى الوفد السياسي الكردستاني الذي قدم الى بغداد. وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، ان اللقاء شهد تثمين الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في معركة تحرير الموصل وأهمية استكمال تحرير كافة الاراضي العراقية من عناصر داعش الإرهابية، وأضاف البيان: إن اللقاء شهد حواراً صريحاً ومعمقاً حول ضرورة تفعيل الآليات المناسبة لحل المشاكل العالقة وبأجواء إيجابية.

وتابع البيان: تم الإتفاق على مواصلة الحوار البنّاء والجاد بما يحقق المصالح المشتركة لأبناء الشعب العراقي ويزيل المخاوف والهواجس التاريخية المتراكمة بما يحفظ وحدة العراق. ولم يتطرق البيان الى الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 من شهر ايلول المقبل في كردستان.

ويضم الوفد الذي وصل الى بغداد، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس رئيساً، والاعضاء رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين والمتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره وعضو قيادة الإتحاد الاسلامي الكردستاني محمد أحمد والنائبين في برلمان اقليم كردستان التركماني ماجد عثمان والمسيحي روميو هكاري والنائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل. وبحث الوفد مع العبادي موضوع اجراء الاستفتاء من دون بيان اية تفاصيل بعد.

ومن المقرر ان يتضمن برنامج الوفد الكردي زيارة كبار رجال الدين الشيعة ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، كما ان من المقرر ان يشارك الوفد في جلسة مجلس النواب العراقي المقررة الثلاثاء، ولقاء ممثلي بعثات اجنبية.