قال مدير عام الشؤون الثقافية والفنية والبرامج التربوية في وزارة التربية والتعليم علي رمضاني ان الوزارة تعمد الى اقامة مخيمات تربوية ليتعرف التلامذة لدى مدارس المحافظات الحدودية (الايرانية) على مخاطر الافكار السلفية المعادية للشريعة الاسلامية.

واضاف رمضاني ان مخاطر الفكر السفلي الذي تروج له بعض الجماعات المتطرفة والمناوئة للدين من شأنها ان تضر بافكار وعقائد التلاميذ في المدارس الحدودية للبلاد؛ الامر الذي استدعي اقامة مخيمات تربوية لتعريف هؤلاء التلامذة بمخاطر الافكار السلفية والتهديدات الناجمة عنها.

وقال ان وزارة التربية والتعليم وضعت برامج خاصة باقامة مخيمات تربوية للتلاميذ من البنين والبنات لدى مدارس المحافظات الحدودية للبلاد والتي تبلغ 17 محافظة.

ولفت المسؤول الايراني الى دور هذه المخيمات في تعزيز القدرات الفكرية والمهارات لدى تلامذة البلاد في مختلف المجالات التربوية والثقافية؛ فضلا عن دورها الخاص في تعزيز قدرات تلاميذ المدارس الحدودية لمواجهة الاضرار والتهديدات التقديرية الناجمة عن الفكر السلفي وضمان سلامة افكارهم.