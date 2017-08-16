اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في اصفهان حسن رحيمي عن كشف وضبط 14 كيلوغراما ذهبا اجنبيا مهربا واعتقال 3 اشخاص في هذا الصدد.

وقال رحيمي، انه في ضوء عملية مراقبة لنشاطات عصابة لتهريب الذهب الاجنبي ونقل شحنات من بلد مطل على الخليج الفارسي فقد تم رصد سيارة تنقل الذهب وايقافها في احد شوارع مدينة اصفهان.

واضاف، انه تم كشف وضبط 3 كيلوغرامات و 255 غراما من الذهب الاجنبي واعتقال 3 اشخاص.

وتابع: انه بفضل التنسيق القضائي فقد تم كشف وضبط 13 كيلوغراما و 861 غراما من الذهب الاجنبي من متجر لبيع الذهب على صلة بانشطة المعتقلين.

ولفت الى تشكيل ملف بهذا الموضوع واحالته الى الشعبة القضائية المعنية واعتقال الاشخاص الثلاثة المعنيين بهذا الموضوع.