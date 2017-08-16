اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، حجة الاسلام محمد حسن رحيميان ان مسيرة الكفاح ضد الصهيونية شكلت احد الاسس المبدئية لنهضة الامام الخميني (رضوان الله عليه).

واضاف حجة الاسلام رحيميان خلال مراسم افتتاح مكتب جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مدينة مشهد المقدسة قائلا، ان الامام الراحل (رض) كان في بداية نهضته يؤكد على ان التحالف مع الكيان الصهيوني الغاصب واقامة العلاقات مع هذا الكيان بمثابة اكبر خطيئات الشاه البهلوي البائد.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار المسؤول الايراني الى المزاعم التي تروج لها امريكا بانها قادرة على حرق كافة البنى التحتية في ايران، مؤكدا ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتواجدها في غزة ولبنان والعراق وسوريا كان السبب في ردع امريكا من ارتكاب ذلك.

وتساءل حجة السلام رحيميان قائلا كيف يمكن لامريكا التي تقع على بعد الاف الكيلومترات من المنطقة ان تتواجد في سياق مصالحها في منطقة الخليج الفارسي، فيما لا يسمح لايران بان تبادر وفي اطار مبادئها للتواجد (الاستشاري) في العراق وسوريا ولبنان وغزة.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار المسؤول الايراني الى انتصار المقاومة الاسلامية اللبنانية في حرب الـ 33 يوما على الكيان الصهيوني؛ واصفا هذا الانجاز بانه كان بمثابة معجزة الهية ولم يكن اقل شانا من الثورة الاسلامية في ايران.

وتابع قائلا، انه في اعقاب هذا النصر تاسس نهج المقاومة في غزة والذي احبط محاولات الكيان الصهيوني خلال حرب الايام ال 22.

واكد حجة الاسلام رحيميان ان القضية الفلسطينية لم تشهد اي تقدم طالما كانت تقبع للقومية العربية لكنها اليوم وبعد ان تحولت بفضل نهضة الامام الخميني (رض) الى قضية تخص العالم الاسلامي، تغير مسار بوصلة هذه القضية الاسلامية.