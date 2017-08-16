اعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني في البلاد، انه تم نقل اكثر من 44 الف حاج ايراني منذ بداية عمليات الحج حتى مساء الاثنين بواسطة 169 رحلة جوية.

وقال رضا جعفر زاده: قامت شركة الخطوط الجوية الايرانية خلال هذه الفترة منها 96 رحلة من طهران وبقية المدن الى مطار المدينة المنورة و35 رحلة الى مطار جدة.

واضاف: كما قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بـ 38 رحلة جوية منها 29 رحلة الى مطار المدينة المنورة و9 رحلات الى مطار جدة.

واوضح جعفر زاده، ان اجراءات السلامة والامان في الرحلات الجوية تعد من اولويات منظمة الطيران المدني الايراني، مضيفا: ان عمليات تقل الحجاج مازالت جارية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، كما ان منظمة الطيران المدني باعتبارها الجهة المشرفة تقوم باجراءات المراقبة المطلوبة للقيام بعمليات النقل الجوي على افضل وجه.

واضاف: وفقا للجدول الزمني فان عمليات نقل الحجاج ستستمر لغاية 26 اغسطس/ آب الجاري.