اعلن قائد قوات الامن الداخلي العميد حسين اشتري عن استمرار المحادثات بين وزارة الخارجية والاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية مع باكستان، بهدف استرداد احد منتسبي حرس الحدود الايرانيين سعيد براتي الذي تم اختطافه خلال شهر مايو الماضي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) على ايدي العناصر الارهابية.

ونوّه العميد اشتري في تصريح للصحفيين بمدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوجستان)، بالوضع الامني المستقر في المحافظة؛ مؤكدا ان هذا الاستقرار ناجم عن التعاون المميز بين قوات الامن الداخلي وحرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة والجيش والاجهزة الاستخبارية والقضائية في سيستان وبلوجستان.

يذكر ان العناصر الارهابية القادمة من باكستان نفذت في شهر مايو من العام 2017 عملية ارهابية ضد 12 منتسبا من قوات حرس الحدود الايرانيين ؛ منهم 9 جنود مكلفين الى جانب 3 كوادر مما اسفر عن استشهاد 3 ضباط و6 جنود مكلفين بالاضافة الى اصابة شخصين من جنود الواجب، قامت العناصر الشريرة الارهابية باختطاف احدهما.