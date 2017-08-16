مجلس الشورى الاسلامي يعدل مشروع قانون مجابهة الارهاب الامريكي في المنطقة تم تقديم تقرير للهيئة الرئاسية للبرلمان عن مشروع قانون مجابهة الارهاب.

قرأ عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي امير حسين قاضي زادة هاشمي التعديلات التي جرت على مشروع قانون مجابهة الارهاب الامريكي في المنطقة.

وقال هاشمي ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان علاء الدين بروجردي قدم تقريرا الى الهيئة الرئاسية للبرلمان عن مشروع قانون مجابهة الارهاب الامريكي في المنطقة بعد اجراء تعديلات عليه.

واضاف هاشمي انه واستنادا للتعديلات في المادة 11 من مشروع قانون مجابهة الارهاب الامريكي في المنطقة تقرر وبهدف تعزيز البنية الدفاعية للبلاد، رفع القدرة الردعية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومواجهة الارهاب وتعزيز الهيكلية الدبلوماسية والرصد المعلوماتي ومحركات الدفع النووي وحماية المنشآت النووية وحماية الاستقرار الاقليمي ودعم حرس الثورة الاسلامية بما يخدم تحقيق المبداء 150 من الدستور وان الحكومة مكلفة برصد 20 الف مليار ريال فضلا عن دفع الفين مليار ريال لتطوير النشاطات النووية السلمية والتقنية والبحثية والصناعية في مجال التنقيب واستخراد وتصنيع المواد النووية.

وتابع ان 50 بالمئة من المبلغ المذكور يخصص للاركان العامة للقوات المسلحة بهدف تطوير البرامج الصاروخية للبلاد فيما يخصص الباقي لوزارات الامن والخارجية والدفاع ومنظمة الطاقة الذرية.

وافاد بانه على وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وفقا للمتمم الاول من التعديل تفكيك الميزانية المذكورة بغية انفاقها على مشروع محركات الدفع النووي وحماية المنشاءات النووية.

وتابع انه يتعين على وزارة الخارجية والامن ومنظمة الطاقة الذرية وفقا للمتمم الثاني لتعديل القانون تفكيك الميزانية المذكورة لتحقيق اهداف هذا القانون.