وكان في استقبال وزير الداخلية العراقي حين وصوله الى مشهد محافظ خراسان الرضوية علي رضا رشيديان.

وقال الاعرجي في تصريح له فور وصول الى مطار الشهيد هاشمي نجاد في مشهد، ان الشعب العراقي لا يعتبر نفسه غريبا في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومدينة مشهد، التي تعد من المدن التي يعيش فيها الكثير من العراقيين منذ اعوام طويلة مثلما تحتضن افرادا من سائر الشعوب المسلمة كالافغان.

واعتبر الخدمة في مدينة مشهد مبعثا على الفخر، داعيا الباري تعالي لديمومة الجمهورية الاسلامية وطول العمر لقائد الثورة.

من جانبه قال محافظ خراسان، ان مشهد مدينة متعلقة بجميع المؤمين ومحبي اهل البيت (ع) وان للشعب العراقي الطيب قاعدة راسخة ومكانة خاصة فيها، لافتا الى ان هنالك عددا من شهداء فيلق بدر مدفونون في مقبرة بهشت رضا (جنة الرضا) فيها.

وتابع محافظ خراسان الرضوية، ان اهالي خراسان الرضوية ومشهد مهتمون بالعراق بصورة خاصة بحيث ان الانتصارات الاخيرة للقوات العراقية في القتال ضد الارهابيين التكفيريين قد بعث على الكثير من السرور والبهجة لديهم.

من جانب آخر أكد محافظ قم المقدسة ، رغبته بتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين هذه المحافظة والعراق.

وخلال استقباله وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، وصف محافظ قم المقدسة، مهدي صادقي، العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق بالعريقة والعقيدية والتاريخية، وأشار الى التعاون بين ايران والعراق وتجربتها في مجال محاربة الارهاب، معربا عن امله بأن تشهد المنطقة التطهير التام والقضاء على الجماعات التكفيرية من خلال تقوية القوات الشعبية في العراق.

وأبدى المحافظ صادقي ارتياحه لاستضافة وزير الداخلية العراقي، ولفت الى وجود ارضيات مشتركة متاحة للتعاون بين قم العراق، وقال: نرغب بتعزيز التعاون الثنائي المشترك مع العراق.

وخلال اللقاء، الذي جرى في مبنى محافظة قم، أشار وزير الداخلية العراقي، الى تواجد اعداد كبيرة من الرعايا العراقيين في مدينة قم، وأعرب عن تقديره لجهود المسؤولين والأهالي في هذه المدينة، قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعاونت دوما بشكل جيد للغاية مع العراق في مختلف المجالات.

ولفت قاسم الأعرجي الى تجارب ايران في المجالات الدفاعية ومجابهة التحركات الارهابية، مضيفا انه تم وضع تشكيل لجنة مشتركة لنقل تجارب ايران الى العراق على جدول الاعمال.

وحضر اللقاء مساعد منسق شؤون الزوار بمحافظة قم، حيث قدم شرحا عن الإجراءات المرتبطة بمراسم زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، وأعرب عن تقديره للمسؤولين العراقيين لتوفيرهم إمكانات استضافة الزوار الايرانيين.