أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن الشرطة بدأت عمليات لتعقب 33 موظفاً سابقاً في وكالة وطنية للبحث العلمي أشارت مزاعم إلى أنهم متورطون في محاولة الانقلاب العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن هناك مزاعم بأن المشتبه بهم استخدموا تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة الذي تقول الحكومة إن شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن تستخدمه. وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016. ونفى غولن أي ضلوع في محاولة الانقلاب.

وذكرت الوكالة التركية أن الشرطة نفذت عمليات في ست أقاليم لضبط 33 مشتبهاً بهم من مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركي (توبيتاك). ومنذ محاولة الانقلاب، فصلت السلطات أو أوقفت عن العمل 150 ألف شخص في القطاعين العام والخاص واعتقلت أكثر من 50 ألفاً لصلاتهم المحتملة بالانقلاب الفاشل.

وأثارت الحملة الأمنية قلق جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق وبعض حلفاء تركيا في الغرب لخشيتهم من أن الحكومة تتخذ من الانقلاب مبرراً لسحق المعارضة. وقالت مصادر أمنية إن 30 شخصاً يشتبه في صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور اعتقلوا يوم الثلاثاء في عمليات بإقليم شرناق جنوب شرق البلاد.

وتصف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي. ويحمل الحزب السلاح ضد الدولة التركية منذ ثلاثة عقود وكثفت الحكومة من عملياتها التي تستهدف مسلحيه منذ انهيار وقف لإطلاق النار في 2015.

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى إجراء (تغييرات شاملة) في المناصب العليا في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه قبل انتخابات عام 2019، مشيراً إلى أن التغيير ظاهرة طبيعية.

وجاء كلام أردوغان في خطاب ألقاه في العاصمة أنقرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ16 لتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، بعد عودته إلى سدة رئاسة الحزب هذا العام. وأشار إلى أهمية ما أنجزه الحزب لصالح تركيا، وأكد في الوقت نفسه ضرورة عدم نسبة أي من الإنجازات التي تحققت لنفسه، وأن سر نجاح الحزب هو الدعم الكبير من أبناء الشعب، ودفاعه عن المضطهدين والمستضعفين. واعتبر أن التغيير أمر طبيعي في حزب العدالة والتنمية الذي تأسس من أجل الاستجابة لحاجة تركيا إلى التغيير. وأوضح أن الناجحين في الحزب سيواصلون مهامهم داخله، وآخرين سيتواصل العمل معهم على أصعدة مختلفة.

وشدد أردوغان على أن التغييرات لا تعد عمليات تصفية (وإنما هو تسابق في حمل الراية)، مؤكداً أهمية التغيير في الحزب في إطار الاستعدادات التي ينبغي تنفيذها حتى الانتخابات المزمعة في 2019.

وساهم أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد بموجب الدستور الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي.

وخلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في مايو/ أيار الماضي، عاد أردوغان إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في الاستفتاء الأخير يوم 16 أبريل/ نيسان الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبياً.

ولم يهزم الحزب في الانتخابات منذ تحقيق انتصاره الأول عام 2002، لكنه خسر في انتخابات يونيو/ حزيران 2015 الغالبية المطلقة للمرة الأولى، ثم استعادها في الانتخابات المبكرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.