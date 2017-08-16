أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، بإجراء مناورات عسكرية يومي 26 و27 أغسطس/ آب الجاري، رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا لحل الأزمة في بلاده.

وقال مادورو أمام الآلاف من أنصاره في كراكاس: (لقد أمرت رئاسة أركان القوات المسلحة بالتحضيرات اللازمة لإجراء مناورات وطنية، مدنية وعسكرية، للدفاع المتكامل عن وطننا فنزويلا).

وطلب مادورو من سفراء إسبانيا وفرنسا واليابان وسوريا وفيتنام وغواتيمالا المعتمدين في فنزويلا، بإدانة التهديدات الأمريكية ضد بلاده، وقال: (أطلب منكم كسفراء للدول التي تمثلونها... عقد اجتماع مع رؤسائكم خلف أبواب مغلقة للنظر في موضوع السلام في فنزويلا والتهديد بالتدخل العسكري من قبل حكومة السيد دونالد ترامب ضد بلادنا).

وتوجه الرئيس الفنزويلي إلى المجلس الوطني التأسيسي بطلب إجراء تحقيق فيما يتعلق بالمعارضة، التي يمكن أن تدعم تدخلاً عسكرياً في البلاد من قبل الولايات المتحدة، وإمكانية التحقيق في ذلك كجريمة سياسية. وأعلن ترامب يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن تدرس جميع السيناريوهات في فنزويلا، بما في ذلك الخيار العسكري، إلا أن المتحدث باسم البنتاغون، أيريك بيهون، كشف عن أن الجيش الأمريكي لم يتلق تعليمات حول إعداد خطة عمليات عسكرية ضد فنزويلا.

ومما زاد الطين بلّة، إعلان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الاثنين، أن فنزويلا هي (دولة فاشلة) تهدد أمن الولايات المتحدة، و(نصف الكرة الأرضية الجنوبي).

وقال نائب الرئيس الأمريكي: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل ما لديها من قوة اقتصادية ودبلوماسية لكي تفرض استعادة الديمقراطية في فنزويلا. وأضاف بنس للصحفيين في كارتاجينا بكولومبيا: (إن الرئيس ترامب أوضح بصراحة إننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم تحويل فنزويلا إلى دكتاتورية دولة فاشلة).

ومع ذلك، أبدى بنس نغمة أكثر تصالحية من ترامب خلال جولته الحالية في أمريكا اللاتينية التي شملت كولومبيا والأرجنتين وتشيلي وبنما، قائلاً: إن الحل السلمي للاضطرابات والقلاقل السياسية في فنزويلا ممكن.

وكان تهديد ترامب الأسبوع الماضي بعمل عسكري ضد فنزويلا قد أثار حفيظة دول المنطقة، مما أدى إلى إصدارها إدانات متتالية لهذه التهديدات، بما في ذلك من الدول المنتقدة للرئيس الفنزويلي. وأضاف ترامب أنه بسبب الأزمة في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، يمكن أن يزداد تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.