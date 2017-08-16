أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، الثلاثاء، إن الجيش التايواني في حالة تأهب قصوى بعد تدريبات للقوات الجوية الصينية استمرت ثلاثة أيام على التوالي قرب الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً منها.

وذكرت حكومة تايوان أن الطائرات الصينية، ومن بينها قاذفات ومقاتلات متطورة، أجرت تدريبات تحليق عبر قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين وإلى الشمال من تايوان بمحاذاة جزيرة مياكو اليابانية.

وقال تشين تشانج جي المتحدث باسم الوزارة التايوانية: إن طائرات صينية دخلت منطقة تمييز الدفاع الجوي الخاصة بتايوان أثناء التدريبات. وأضاف: (ستبقى قواتنا الجوية وبحريتنا في حالة تأهب قصوى لمنعهم من انتهاك مياهنا الإقليمية أو مجالنا الجوي أو حتى التصرف بشكل عدائي). وتابع: (مررنا بهذا وما زلنا نشهده منذ وقت طويل ونناشد مواطنينا الاطمئنان.. سنتخذ بالطبع إجراءات لتفادي تصعيد أي صراع عبر هذه العملية).

ولم تعلق الصين بعد على التدريبات، لكنها وصفتها في الماضي بأنها روتينية. والتدريبات هي الأحدث في سلسلة مماثلة أجرتها الصين قرب تايوان واليابان في الأسابيع الأخيرة.

وتزايدت مساعي الصين لإثبات مواقفها في نزاعات على السيادة في بحري الصين الجنوبي والشرقي. كما تشعر بكين بالقلق حيال تايوان التي تتولى السلطة فيها حكومة تخشى الصين أن تكون عازمة على الاستقلال.