توقّع المدير التنفيذي لشركة التجارة الحكومية الايرانية، بلوغ إجمالي إنتاج القمح 12 مليون طن هذا العام، وأن تبلغ مشتريات القمح المحلي وفق برنامج الشراء المضمون الحكومي نحو 9 ملايين طن.

وأضاف يزدان سيف، الثلاثاء، أن الإكتفاء الذاتي في إنتاج القمح سيتواصل هذا العام أيضاً. وبيّن سيف أن مشتريات الشركة من 31 محافظة في ايران تجاوزت 5ر8 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد منتصف أبريل/ نيسان لغاية الآن، بقيمة 110 تريليونات ريال (الدولار=32800 ريال).