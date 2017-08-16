قالت مساعدة وزير النفط في شؤون البتروكيمياويات: ان المنتجات البتروكيمياوية الايرانية يمكن أن يتم تصديرها الى أوروبا عن طريق المقايضة أو من خلال تمهيد أوكرانيا الأرضية اللازمة لتصديرها الى أوروبا عبر أراضيها مباشرة.

شاهدائي، مشيرة إلى تعزيز حجم التجارة بين البلدين بعد الإتفاق النووي:

وأضافت مرضية شاهدائي، الاثنين، بعد لقائها السفير الأوكراني في طهران سيرغئي بورديلياك، في تصريح للمراسلين: ان هذا اللقاء عقد في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها ايران وأوكرانيا سابقاً، إذ تنص هذه المذكرة على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وصناعة البتروكيمياويات.

وصرحت: ان تقديم الفرص الاستثمارية في ايران الى المستثمرين الأوكرانيين في إطار التعاون المشترك بين البلدين وايجاد مركز لصادرات المنتجات البتروكيمياوية الايرانية الى أوروبا في أوكرانيا وتعزيز المعرفة التقنية بين البلدين ودراسة المنتجات التي تنتج في مصافي أوكرانيا لاستخدامها في معامل البتروكيماويات كمادة خام كانت من المواضيع المطروحة خلال اللقاء.

وأشارت شاهدائي الى تعزيز حجم التجارة بين ايران وأوكرانيا بعد إنجاز خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي)، وقالت: ان صادرات المنتجات البتروكيماوية الايرانية لأوكرانيا شهدت نمواً بنسبة 70 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.

من جانب آخر، دعا السفير الأوكراني في طهران المسؤولين الايرانيين الى ايفاد وفد الى أوكرانيا لزيارة المنشآت البتروكيماوية في هذا البلد للحصول على معلومات صحيحة في شتى مجالات التعاون بين البلدين وذلك من أجل ايجاد آلية مناسبة لتعزيز التعاون المشترك بينهما.

في سياق آخر، أعلنت شركة النفط الوطنية (الايرانية) عن تسلمها نتائج الدراسات حول حقل (جنغولة) النفطي في محافظة ايلام (غرب البلاد) والتي قامت بها كل من شركة (غازبروم) الروسية، وشركة النفط الوطنية التايلندية.

وبدأت الشركات الدولية، التي وقعت مذكرات تفاهم مع ايران في مجال الدراسات الخاصة بالحقول النفطية داخل البلاد، بدأت بصورة تدريجية في تسليم نتائج دراساتها هذه الى شركة النفط الوطنية الايرانية.

وفي سياق متصل، سبق لشركة (دي.ان.إو) النرويجية أن سلمت هي الأخرى نتيجة أبحاثها حول حقل جنغولة النفطي، لتأتي بعدها كل من شركة (غازبروم) الروسية وشركة النفط الوطنية التايلندية اللتين سلمتا نتائج أبحاثهما في الشأن نفسه الأحد الماضي.

ويقع حقل جنغولة النفطي المشترك على بعد 50 كيلومتراً من جنوب شرق مدينة مهران (غرب) وعلى بعد 10 إلى 15 كيلومتراً من الحدود الايرانية المتاخمة للعراق.