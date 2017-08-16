أكد الوزير المرشح لتولي وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية، مسعود كرباسيان، ضرورة إستقطاب المصادر المالية الأجنبية، مصرحاً بأنه في حال توليه هذا المنصب سيتابع هذه المسألة بدبلوماسية نشطة.

وفي تصريح أدلى به خلال اجتماعه مع النواب المستقلين الولائيين في مجلس الشورى الاسلامي، الاثنين، قال كرباسيان ان برنامجه يتضمن إصلاح الشؤون المصرفية والجمركية وضريبة القيمة المضافة والمناطق الحرة.

وفي استعراضه لبرامجه التي سيقوم بتنفيذها في حال حصوله على الثقة وتوليه منصب وزير الاقتصاد، قال كرباسيان: إننا سنتابع مسألة التنسيق والتقدم بالأهداف للوصول الى هدف واحد وهو تحقيق النمو بنسبة 8 بالمائة وفق الخطة التنموية السادسة للبلاد. وأضاف: هنالك 20 منظمة تعرّف في دائرة وزارة الاقتصاد والمالية ينبغي أن تعمل على ايجاد الوسائل اللازمة لنمو الاقتصاد.

وأوضح بأننا حقننا العام الماضي نمواً بنسبة 5ر12 بالمائة من ضمنه 7 بالمائة للنفط، وقال: انه ومن أجل زيادة الإنتاجية يتوجب حل مشكلة الوحدات الإنتاجية التي يتم استحداثها خلال فترة توفير السيولة النقدية وأن لا تكون هنالك مشكلة في طريق المنتجين خلال فترة التسديد.

وأكد كرباسيان على العمل في سياق نهج الاقتصاد المقاوم والتنفيذ الكامل للمادة (44) من الدستور المتعلقة بالخصخصة الى جانب متابعة استقطاب المصادر المالية الأجنبية بدبلوماسية نشطة.