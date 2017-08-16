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رقم الخبر: 200506 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 89 مليون دولار سجاد يدوي إيراني في 4 شهور

تصدير 89 مليون دولار سجاد يدوي إيراني في 4 شهور

أعلن رئيس المركز الوطني للسجاد الايراني، حميد كاركر، عن تحقيق 89 مليون دولار من تصدير السجاد اليدوي الايراني خلال الأشهر الأربعة الماضية ليسجل ارتفاعاً بنسبة 3ر7 بالمائة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبمناسبة إقامة معرض السجاد اليدوي الايراني في دورته السادسة والعشرين، والمقرر إقامته من 23 إلى 29 أغسطس، أوضح كاركر ان حجم صادرات السجاد اليدوي الايراني لم يزدد خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يكشف عن تصدير السجاد النفيس هذا العام.

وقال كاركر: ان أميركا المستورد الأول للسجاد اليدوي الايراني، موضحاً بأن الحظر حال دون تصدير السجاد الى الولايات المتحدة من 2010 إلى 2016، لكن بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي جرى استئناف تصدير السجاد الى الولايات المتحدة، وتم تصدير 90 مليون دولار من السجاد ليسجل نمواً بمقدار 10 ملايين عن السنوات السابقة. وصرح بأن حجم صادرات السجاد اليدوي في العام الماضي بلغ 196 مليون دولار.

 
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