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رقم الخبر: 200505 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: عربيات  
مقتل سبعة في هجوم على مقر لبعثة الأمم المتحدة شمال مالي

مقتل سبعة في هجوم على مقر لبعثة الأمم المتحدة شمال مالي

قتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون إثر هجوم مسلح استهدف المقر العام لبعثة الأمم المتحدة في مدينة تمبكتو شمال مالي، فيما قتل منفذو الهجوم الستة.
ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد قالت الأمم المتحدة: إن سبعة أشخاص قتلوا، بينهم خمسة من حراس بعثتها لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، وأصيب ستة من القبعات الزرق، في هجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة تمبكتو التاريخية (شمال غرب) وقُتل خلاله المهاجمون الستة.
وأفاد متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك بأن "مسلحين مجهولين" هاجموا عصر الاثنين المقر العام لمينوسما في تمبكتو ما أسفر بحسب "معلومات أولية" عن مقتل خمسة من حراس البعثة، جميعهم من التابعية المالية، إضافة إلى عنصر في الدرك المالي ومتعاقد مدني مع مينوسما.
وأضاف المتحدث أن الهجوم أوقع أيضا سبعة جرحى هم حارس مالي وستة من القبعات الزرق بينهم اثنان جروحهما خطرة، مؤكدا أن "ستة مهاجمين قتلوا خلال تصدي مينوسما للهجوم".
 
 
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مصدر الخبر: مالي/وكالات
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