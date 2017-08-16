نمو واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية استيراد 4ر1 مليون طن من النفط الخام من إيران في يوليو/ تموز بزيادة 5ر26 بالمئة على أساس سنوي، ويعادل ذلك 2ر10 مليون برميل.