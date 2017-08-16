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|رقم الخبر: 200504
|تاريخ النشر: آب 15, 2017
|الوقت: 18:41
|الاقسام: اقتصاد
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نمو واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني
أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية استيراد 4ر1 مليون طن من النفط الخام من إيران في يوليو/ تموز بزيادة 5ر26 بالمئة على أساس سنوي، ويعادل ذلك 2ر10 مليون برميل.
واستورد خامس أكبر مشتر للخام في العالم 4ر12 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 1ر12 مليون طن قبل عام حسبما أفادته الأرقام. تنشر البيانات النهائية لواردات النفط الخام الكورية الجنوبية الشهر الماضي في وقت لاحق من الشهر من قبل مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تعتبر أرقامها المعيار المرجعي لواردات سيئول من الخام.
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