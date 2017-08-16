أكد وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، أن بغداد وطهران تبحثان مشروع مد أنبوب من حقول النفط في كركوك إلى مصفاة كرمانشاه (الواقعة غرب ايران)، وذلك بهدف تكريره.

وبيّن الوزير العراقي، في مقابلة مع قناة (آر.تي) الروسية، أن خط أنابيب (كركوك-ايران) يصب في مصلحة إيران، فهو يعد حلاً لوجيستياً لإمداد المصفاة بالخام.

إضافة لهذا المشروع، اتفقت بغداد وطهران، بحسب الوزير العراقي، على تطوير مشترك لحقلي نفط يقعان على حدود البلدين، وهما (نفط خانة) في محافظة ديالى، و(السندباد) في محافظة البصرة (بالترتيب حقلي نفت شهر ويادآوران في ايران). وفي هذا الإطار، بدأت اللجنة الفنية بإجراء الدراسة اللازمة.

كما أفاد وزير النفط العراقي بأن تطوير قطاع الغاز في العراق يعد أولوية، لاسيما إيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، والاستفادة منه. وبيّن أن العراق يحرق نحو 55% من الغاز المصاحب، بينما يستثمر حوالي 45% منه فقط. وأضاف: ان وزارة النفط لديها خطط لإيقاف حرق الغاز المصاحب بحلول 2020-2021.

ويسعى العراق لتنفيذ خطط استثمارية للغاز المحروق، وفي هذا الإطار تدرس الوزارة بناء مجمعات مركزية كبيرة لتخزين الغاز وبناء مجمعات لتسييله والاستفادة منه، بدلاً من حرقه في الهواء، ما سيرفد الاقتصاد العراقي بمليارات الدولارات. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 ترليون قدم مكعب من الغاز، وبما أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط فان ما يقارب 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لمعالجته.

وفيما يتعلق بإتفاق فيينا الخاص بتقليص معدلات إنتاج النفط، أكد اللعيبي التزام العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة (أوبك)، بتعهداته في إطار اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، الهادف لدعم الأسعار المتهاوية.