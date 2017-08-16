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رقم الخبر: 200502 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: اقتصاد  
طهران وموسكو تدرسان سبل تطوير علاقاتهما التجارية

طهران وموسكو تدرسان سبل تطوير علاقاتهما التجارية

بحث رئيس غرفة إيران، خلال إستقباله السفير الروسي لدى طهران، سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وصرح غلام حسين شافعي، الثلاثاء، خلال اللقاء: ان التعاون مع روسيا حول صادرات السلع الإيرانية إلى العراق يشكل إحدى الطرق لتعزيز مستوى العلاقات بين طهران وموسكو.

من جانبه، أكد السفير لوان جاغاريان على ضرورة إجراء المتابعات لعقد إجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، داعياً البرلمان والقطاع الخاص إلى إرسال وفد إلى عاصمة كازاخستان (أستانة) في غضون 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وطالب طهران بتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، وقال: ان موسكو مستعدة لإلغاء تأشيرات دخول السياح للرعايا الإيرانيين إعتباراً من 30 أغسطس/ آب.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، القضايا المعنية بالنقل البحري والسككي بين إيران ودول أوراسيا.

 
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