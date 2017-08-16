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رقم الخبر: 200500 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: عربيات  
مقتل شيخين كويتيين في هجوم بوركينا فاسو‎

مقتل شيخين كويتيين في هجوم بوركينا فاسو‎

أعلنت الحكومة الكويتية مقتل الشيخين وليد العلي وفهد الحسيني في هجوم ببوركينا فاسو شنه مجهولون، وأستهدف مطعما تركيا يرتاده أجانب في واغادوغو.
وفي السياق قال وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باريس لوكالة «فرانس برس»، مساء الاثنين، إنه تأكد سقوط 18 قتيلاً، بينهم سبعة مواطنين من بوركينا فاسو، وكويتيان وفرنسي وكندية وسنغالي ونيجيري ولبناني وتركي، مشيراً إلى سقوط ثلاثة ضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد.
وذكرت صحيفة الرأي الكويتية، أن خطيب مسجد الدولة الكبير الأستاذ الدكتور في كلية الشريعة وليد العلي والداعية فهد الحسيني كانا في بوركينا فاسو ضمن مهمة دعوية للجنة القارة الافريقية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي لإقامة دورة علمية للأئمة والدعاة.
يشار الى أن الشيخين القتيلين من التيار السلفي في الكويت.
 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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