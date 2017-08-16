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رقم الخبر: 200499 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: عربيات  
«الوفاق» في ذكرى الاستقلال: لا استقرار سياسي في البحرين دون تحقيق العدالة

«الوفاق» في ذكرى الاستقلال: لا استقرار سياسي في البحرين دون تحقيق العدالة

أصدرت جمعية "الوفاق" بيانًا بمناسبة ذكرى الاستقلال، قالت فيه إن "البحرين شهدت ما بين 14 أغسطس/آب 1971 و 14 أغسطس/آب 2017 عدة عقود من الاضطهاد والاستفراد بالقرار السياسي ونهب الثروات.
وأضافت الجمعية في بيانها إن "الشعب البحريني منذ 46 عاما يتطلع لاستحقاقات الاستقلال في التحول الجذري نحو الديمقراطية، وسط تواطؤ دولي يدعم السياسات الأمنية الداخلية للبحرين ومنها السياسة الخارجية للملكة المتحدة".
ولفتت "الوفاق" إلى أنّ هذه الذكرى تمر على البحرين وأحد آباء دستور الاستقلال آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خاضع للإقامة الجبرية مع استمرار الحصار الأمني لمنطقة الدراز، والتسبب بتعطيل صلاة الجمعة.
وشدّدت "الوفاق" على أن "الاستقرار السياسي في البلاد لن يتحقق دون أن تتحقق العدالة والمشاركة السياسية".
 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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