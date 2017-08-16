دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى إعلان حرب شاملة على الإرهاب وإنشاء إدارة وغرفة عمليات دولية بإشراف الأمم المتحدة، تغلق الأبواب والنوافذ أمام حركة الإرهاب وتجفف موارده ومصادره وتقطع دابره.

وأعرب بري في بيان له الثلاثاء، عن أسفه للحادث الإرهابي الذي وقع الاثنين في بوركينا فاسو واستهدف أبرياء يمارسون حياتهم العادية، مقدما تعازيه في الضحايا من كل الجنسيات خاصة الضحايا من أصل لبناني.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت الاثنين سقوط 3 ضحايا لبنانيين من بين ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مطعما في بوركينا فاسو.

من جانب آخر اعلن اللواء الركن سعد الله حمد، امين عام المجلس الاعلى للدفاع في لبنان في بيان بعد اجتماع المجلس في بعبدا، انه تم عرض الاوضاع العسكرية والامنية في جرود عرسال وراس بعلبك والقاع.

واضاف انه تم اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الإرهابيين.

ونقل عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تأكيدهما في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ان الحكومة ملتزمة بتحرير الاراضي اللبنانية من الارهاب ولن تتهاون في التصدي للارهاب وردعه.