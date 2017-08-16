اعلن قائد القوة البحرية للجيش الادميرال حبيب الله سياري عن اجراء مناورات خاصة بالحرب الالكترونية لسلاح البحر خلال الايام القادمة.

وعلى هامش مراسم استقبال المجموعة البحرية الاستراتيجية التي شاركت في سباقات كاس البحرية للعام الجاري في روسيا قال الادميرال سياري ان الايام القادمة ستشهد اجراء مناورات خاصة بالحرب الالكترونية للقوة البحرية.

واشار سياري الى ان القوة البحرية الاستراتيجية للجيش تجري خلال العام الجاري اكثر من 25 مناورة بحرية في مختلف الحقول بينها مناورات الحرب الالكترونية في اسطول الجنوب وعلى سواحل مكران خلال الايام المقبلة.

ولفت الى انه سيجري خلال العام الجاري ازاحة الستار عن معدات جديدة سواء على صعيد وحدات السفن والغواصات وسائر المعدات الاخرى التي تم صناعتها على يد الخبرات الوطنية وذلك في سياق توصيات قائد الثورة الاسلامية القاضية بتعزيز البنية الدفاعية وقدرات القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما أعلن الادميرال حبيب الله سياري بانه سيتم في غضون ايام تدشين البارجة "سبر" الراجمة للصواريخ.

وأضاف بان البارجة راجمة الصواريخ "سبر" (الدرع) ستنضم الى اسطول الشمال للقوة البحرية في غضون عدة ايام.

وتعتبر بارجة "سبر" احدث بارجة ايرانية محلية الصنع قاذفة للصواريخ.

من جانبه اعلن مساعد قائد الثورة البرية للحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد علي اكبر بورجمشيديان انه لو توفرت الظروف في السباقات الدولية في الاعوام القادمة فان القوة البرية للحرس الثوري ستشارك بدباباتها ومصفحاتها في هذه السباقات .

وعلى هامش استقباله فرق القوة البرية للحرس الثوري في سباقات روسيا اشار العميد بورجمشيديان الى ان القضايا العسكرية معقدة للغاية وتستلزم قدرات مختلفة وقال انه ينبغي ان يتميز الاشخاص الذين يشاركون في السباقات العسكرية الدولية بشروط مناسبة من الناحية الروحية والبدنية .

واضاف العميد بورجمشيديان انه تجري منذ عدة سنوات سباقات عسكرية في مختلف الحقول بمبادرة روسيا ونحن نفتخر بمشاركتنا في بعض المجالات للمرة الثانية .

واشار العميد بورجمشيديان الى ان القوة البرية للحرس الثوري تالقت في المسابقات وقال لقد نجحنا هذا العام في المشاركة في مجال المدفعية الى جانب باقي صنوف القوات المسلحة وتمكنا من نيل المركز الثالث عالميا كما حصلنا على المركز الرابع في مجال القوات المحمولة جوا والمركز الثالث عالميا في مجال ناقلات الجنود المدرعة .

وقال العميد بورجمشيديان اننا حققنا مركزا مرموقا بين القوات المسلحة في العالم في حقل ناقلات الجنود المدرعة واضاف ان فريق المدرعات للقوة البرية للحرس الثوري سجل حضورا متميزا في مشاركته الثانية وهذا يعد مفخرة كبيرة لايران .

وافاد بان السنوات المقبلة ستشهد انباء افضل عن نجاحات القوات المسلحة الايرانية ولاسيما للقوة البرية للحرس الثوري في السباقات الدولية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت دبابات ومصفحات الحرس الثوري ستشارك في السباقات الدولية الاعوام المقبلة قال لو توفرت الظروف لنقل الدبابات والمصفحات الايرانية الى المسابقات الدولية فاننا سنشارك بدباباتنا ومصفحاتنا المحلية الصنع في هذه المسابقات.