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رقم الخبر: 200496 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: محليات  
العميد غيب برور: انتقام شديد جدا ينتظر المتورطين باستشهاد "حججي"
في بيان بمناسبة استشهاد محسن حججي

العميد غيب برور: انتقام شديد جدا ينتظر المتورطين باستشهاد "حججي"

اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور في بيان بمناسبة استشهاد المدافع عن مراقد اهل البيت(ع) محسن حججي على يد الارهابيين انه لاشك ان انتقام الجمهورية الاسلامية الايرانية من التكفيريين الصهاينة وحماتهم الذين ارتكبوا هذه الجريمة سيكون شديدا جدا.
وقال العميد غيب برور في البيان ان الشهادة هي امنية جميع الانبياء والاولياء وان الشهداء هم نجوم ساطعة في جوف السماء تنير درب السعادة الابدية للجميع.
واضاف غيب برور انه لاشك ان انتقام الجمهورية الاسلامية الايرانية من التكفيريين الصهاينة الذي ارتكبوا هذه الجريمة وحماتهم سيكون قاسيا للغاية.
وقدم العميد برور تعازيه بمناسبة استشهاد المدافع عن مراقد اهل البيت محسن حججي الى امام العصر والزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وقائد الثورة الاسلامية وابناء محافظة اصفهان لاسيما مدينة نجف اباد وذويه المحترمين .
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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