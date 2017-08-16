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|رقم الخبر: 200496
|تاريخ النشر: آب 15, 2017
|الوقت: 16:53
|الاقسام: محليات
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في بيان بمناسبة استشهاد محسن حججي
العميد غيب برور: انتقام شديد جدا ينتظر المتورطين باستشهاد "حججي"
اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور في بيان بمناسبة استشهاد المدافع عن مراقد اهل البيت(ع) محسن حججي على يد الارهابيين انه لاشك ان انتقام الجمهورية الاسلامية الايرانية من التكفيريين الصهاينة وحماتهم الذين ارتكبوا هذه الجريمة سيكون شديدا جدا.
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