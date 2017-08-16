اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور في بيان بمناسبة استشهاد المدافع عن مراقد اهل البيت(ع) محسن حججي على يد الارهابيين انه لاشك ان انتقام الجمهورية الاسلامية الايرانية من التكفيريين الصهاينة وحماتهم الذين ارتكبوا هذه الجريمة سيكون شديدا جدا.

في بيان بمناسبة استشهاد محسن حججي

وقال العميد غيب برور في البيان ان الشهادة هي امنية جميع الانبياء والاولياء وان الشهداء هم نجوم ساطعة في جوف السماء تنير درب السعادة الابدية للجميع.

واضاف غيب برور انه لاشك ان انتقام الجمهورية الاسلامية الايرانية من التكفيريين الصهاينة الذي ارتكبوا هذه الجريمة وحماتهم سيكون قاسيا للغاية.

وقدم العميد برور تعازيه بمناسبة استشهاد المدافع عن مراقد اهل البيت محسن حججي الى امام العصر والزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وقائد الثورة الاسلامية وابناء محافظة اصفهان لاسيما مدينة نجف اباد وذويه المحترمين .