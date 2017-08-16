اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بان طهران ترحب بالحوار الثنائي بين بغداد واربيل.

وقال قاسمي في تصريح له مساء الاثنين، ان قادة وشعب العراق تمكنوا لغاية الان في ظل وفاقهم ووحدتهم من تحقيق مكاسب قيمة في مجال التصدي للارهاب وتحرير الاراضي المحتلة من قبل داعش، والان في المرحلة الجديدة سيكونون قادرين بروح التفاهم والاخوة وعبر المحادثات البنّاءة من اتخاذ خطوات كبيرة في مسار الاستقرار والامن المستديم الذي يعد ضرورة لبناء وتنمية العراق.

واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة جارة وصديقة للعراق، وبادراكها للمصير المشترك لشعوب المنطقة، اذ تتمنى النجاح المتزايد لحكومة وشعب العراق، تدعو كما في الماضي لافضل العلاقات مع جميع الاطياف والمكونات السياسية والاجتماعية والدينية والقومية في العراق، وهي على استعداد في المرحلة الجديدة ايضا ان تكون بكل خبراتها وطاقاتها شريكة للحكومة والشعب العراقي في مسار تحقيق الازدهار والبناء.

في سياق آخر أعلن المتحدث باسم الخارجية: إن ما ترتكبه الجماعات المتطرفة من عنف وممارسات لا انسانية بحق الابرياء، لا تمت للتعاليم الدينية بصلة سيما دين الاسلام الذي يتسم بالمبادئ الاخلاقية ويدعو الى ارساء أسس السلام والرحمة.

وجاءت تصريحات قاسمي هذه، الثلاثاء ردا على الهجوم الارهابي الأخير على مطعم تركي وفندق مجاور في مدينة واغادوغو في بوركينافاسو والذي اسفر عن مقتل واصابة 25 شخصا.

وندد قاسمي بهذا الهجوم الارهابي، واضاف: إن الارهاب أصبح مشكلة يعاني منها العالم بأسره وان اجتثاث جذور الارهاب بحاجة الى ارادة دولية.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وباعتبارها أحد ضحايا ظاهرة الارهاب المشؤومة لعبت دورا فاعلا وبناءً في مكافحة الارهاب في المنطقة وانها مستعدة للتعاون في هذا المجال ووضع خبراتها تحت تصرف الآخرين.

كما أعرب بهرام قاسمي عن تعاطفه ومواساته مع سيراليون حكومة وشعبا بضحايا الانهيار الطيني الذي وقع بالقرب من فريتاون العاصمة.

واعرب قاسمي الثلاثاء عن أسفه لهذا الحادث الذي اسفر عن مقتل وفقدان المئات وتشريد الآلاف من أهالي المنطقة.

هذا وقد أصدر الصليب الاحمر في سيراليون، الاثنين، بيانا أعلن فيها ان حادث الانهيار الطيني أدى الى مقتل اكثر من 300 شخص.