اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الصيني، ان البلدين يمتلكان امكانيات واسعة للتعاون اعلى بكثير من المستوى الحالي.

وقال الرئيس روحاني خلال استقباله رئيس لجنة التنمية والاصلاحات في الصين "هي لي فينغ": ان ارادتنا قائمة على مزيد من تنمية العلاقات مع البلد الصديق الصين.

ونوه الى عقده محادثات هامة مع الرئيس الصيني خلال السنوات الاربع الماضية، معتبرا ان العلاقات بين البلدين قد دخلت مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس الصيني الى طهران.

واشار روحاني الى تعاون ايران والصين في مجالات النفط والغاز والانشطة النووية السلمية، مضيفا: ان ايران على استعداد لتوسيع مجالات التعاون في المجالات المذكورة، وترغب في ضوء المحادثات التي جرت بين رئيسي البلدين في المشاركة والتعاون مع الصين في مجالات الطاقة الحديثة وتقنية الاتصالات ايضا.

وتابع قائلا: بعد تنفيذ الاتفاق النووي، اتخذت ايران والصين خطوات جيدة لتوسيع وتسهيل الروابط المصرفية من اجل تنمية العلاقات، ومن الضروري الاسراع وتفعيل الروابط المصرفية بهدف تحقيق قفزة مطلوبة في التعاون الاقتصادي.

واعرب روحاني عن شكره لدور الصين الايجابي في مفاوضات الاتفاق النووي، وقال: ان جميع الدول الاطراف في هذا الاتفاق يجب ان يكون بينها تعاون وثيق من اجل تنفيذه بشكل كامل.

واردف رئيس الجمهورية: ان ايران بامكانها ان تكون مصدرا مطمئنا لتوريد امدادات الطاقة للصين، فالجمهورية الاسلامية الايرانية وفي الخطة الخمسية السادسة خططت لمشاريع بقيمة اكثر من 200 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات وكذلك في المشاريع الكبرى لتطوير الموانئ وسكك الحديد، حيث بامكان الصين ايضا المشاركة في مجال الاستثمار.

من جانبه نقل رئيس لجنة التنمية والاصلاحات في الصين "هي لي فينغ"، تهنئة الرئيس الصيني الى نظيره الايراني، معربا عن ارتياحه للتطور الكبير الذي حققه الشعب الايراني في شتى المجالات.

ونوه رئيس لجنة التنمية والاصلاحات في الصين الى زيارة رئيس بلاده الى ايران وحصول اتفاق المشاركة الشاملة والاستراتيجية بين البلدين، مضيفا: ان من نتائج تلك الزيارة، تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، ودخول التعاون الاقتصادي بين ايران والصين مرحلة جديدة.

واعرب "هي لي فينغ" عن أمله في تطوير العلاقات بين بكين وطهران خلال فترة تولي روحاني فترة الرئاسة الثانية.

واشار رئيس لجنة التنمية والاصلاحات في الصين الى رغبة بلاده في توسيع التعاون مع ايران في قطاع الطاقة، مضيفا: ان بكين تعارض فرض اجراءات الحظر الاحادية الجانب، وتدعو الى تنفيذ الاتفاق النووي بدقة بشكل كامل.