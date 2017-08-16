لا تتعجب من معلومة أن فتح باب السيارة المواجه للشارع دون انتباه، يؤدي سنويا إلى مقتل العشرات من راكبي الدراجات الهوائية أو النارية، بسبب اصطدامهم بالباب الذي يفتح فجأة.

إلا أن الهولنديين ابتكروا منذ عشرات السنين، طريقة يمكن بواسطتها تفادي وقوع مثل هذه الحوادث، في واحد من أكثر بلاد العالم اعتمادا على الدراجات كوسيلة انتقال رخيصة وسريعة ورياضية.

وتعتمد (الطريقة الهولندية) على استخدام اليد العكسية (البعيدة عن المقبض) لفتح باب السيارة، أي اليد اليمنى بالنسبة للسائق والجالس وراءه، واليسرى بالنسبة للراكب الجالس بجانب السائق ومن وراءه.

ويعني استخدام اليد العكسية، أن من يفتح باب السيارة وهو داخلها، مجبر على لف رأسه فوق كتفه والنظر للوراء، وبالتالي الانتباه في حالة قدوم دراجة هوائية أو نارية.