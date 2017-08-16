وتنتشر علب السجائر في الاستوديو الصغير الذي يبدع فيه عبد الرحمن الحبروك لوحاته، مُستخدماً التبغ الذي يرش أعلاه مسحوق البارود.

وبكسر السجائر إلى نصفين وتفريغها من التبغ، يقول الحبروك إنه يستخرج شيئاً مفيداً من شيء ضار.

وأوضح الحبروك (23 عاماً) أنه بدأ الرسم بعد عامه الأول في الجامعة.

ويقول الفنان الشاب، الذي يدرس في عامه الجامعي الثالث حالياً، لـ(رويترز) في مرسمه بمدينة الإسكندرية، إنه يرسم بالتبغ منذ نحو عام، ويرى الكثير من ردود الفعل الإيجابية لأعماله الفنية.

ويركز الحبروك في لوحاته على رسم صور لوجوه أشخاص أو حيوانات، ويشير إلى أنه جرب رسمها بعدة مواد مختلفة.

ومن بين المواد التي جرب الحبروك استخدامها في الرسم حبوب القهوة والملح والرمل، لكنه اكتشف أن أفضل وسيلة للإحتفاظ بإبداعاته هي أن يحرق أرقى أنواع التبغ.

وبعد أن يكمل لوحته ينثر الحبروك عليها مسحوق بارود ثم يضرم فيها النار فتترك النار أثرها بشكل الرسم على الورقة.

ويعتمد عدد السجائر الذي يستخدمه الحبروك في اللوحة الواحدة على حجم الرسم. ويستخدم الفنان الشاب في بعض الأحيان ما يصل إلى 4 علب سجائر في رسم لوحة واحدة.