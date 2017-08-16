تحدث عمال المطاعم عن أكثر الأشياء التي تزعجهم خلال قيامهم بتلبية طلبات زبائن المطعم، وذلك من خلال استفتاء نشره موقع (كورا) مؤخراً.

وبحسب المشاركات على الموقع، فإن أكثر تصرفات زبائن المطاعم الأكثر إزعاجاً للعاملين جاءت على الشكل الآتي:

- طلب الأشياء على دفعات، مما يستدعي ذهاب وعودة النادل لمرات عديدة.

- معاملتهم بطريقة دونية، وليس كموظفين يؤدون عملهم كغيرهم من العمال في المجالات الأخرى.

- ترك الأطفال يركضون ويمرحون في أرجاء المطعم.

- نسيان أخذ بقايا الطعام التي طلبت أخذها معك إلى البيت.

- وضع الصحون بطريقة غير متزنة عند الانتهاء من الطعام.

- مقاطعة النادل عندما يتحدث مع زبون آخر.

- إضاعة الوقت على الهاتف، مما يؤخر اتخاذ قرار طلب الطعام.

- سرقة الأقلام، بعد التوقيع على فاتورة بطاقة الائتمان.

- معاكسة النادل أو النادلة.

- مناداة النادل بطقطقة الأصابع.