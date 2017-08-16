حياة النمل المثيرة تعلم البشر الكثير من الدروس عن الحياة، ليس فقط عن الجد والعمل ولكن تمنحه أيضا دروسا في اللياقة ورفع الأثقال وغيرها من الأمور الكثيرة.

قد يعتقد البشر أنهم هم من يحكم العالم ويصنع القوانين ولكن في الواقع، فإن هذه الحشرات الصغيرة تعتبر مدرسة يمكن أن يتعلم منها البشر الكثير من الدروس عن الحياة.

يشكل النمل حوالي ربع عدد الحيوانات في كوكب الأرض، ويقدر عددهم بعشرة كوادريليون وهو عدد يساوي مليون مليار أي أكثر من مليون نمل عن كل إنسان.

هذه المخلوقات الصغيرة قوية بشكل عجيب كما تظهره هذه الصور المذهلة التي التقطت الأسبوع الماضي في إندونيسيا وهي لنمل النساج (ويفر) يرفع حملا يفوق وزنه بـ40 مرة، وهو أمر يعجز عنه الإنسان حتى وإن خضع لتدريبات خاصة أو تناول حبوبا لتقوية العضلات.

نمل الحقول الأميركية تفوق على الإندونيسي، إذ سجل رقما قياسيا في حمل أثقال تزيد عن وزنه بـ 5000 مرة.

أما النمل الآسيوي فبفضل أقدامه الملتصقة، يمكنه رفع حمولة تزيد عن وزنه بـ 100 مرة.

ووفقاً للدراسات فإن النمل قوي لأن جسمه خفيف جدا. ولا تحتاج عضلاته لجهد كبير لدعم الجسم، في حين أن البشر أثقل بكثير، ولذلك فهم يستخدمون الكثير من قوة العضلات لتثبيت الجسم.