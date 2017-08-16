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رقم الخبر: 200488 تاريخ النشر: آب 15, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
بريطاني أخذ غفوة قصيرة فوجد نفسه في (لاس فيغاس) الأمريكية!

بريطاني أخذ غفوة قصيرة فوجد نفسه في (لاس فيغاس) الأمريكية!

وصل مسافر بريطاني عن طريق الخطأ إلى الولايات المتحدة، بعد أن كان عائداً إلى بلاده من ألمانيا، حيث استقل طائرة أخرى، في حين كانت زوجته الحامل تنتظره في مدينة لندن.

وبحسب صحيفة (مترو)البريطانية، لم يدرك صاموئيل جانكوسكي، 29 عاماً، ويعمل سمساراً مالياً، أنه متجه إلى مطار لاس فيغاس في الولايات المتحدة إلا بعد أن استيقظ من غفوته في الطائرة ولاحظ أنها عبرت الأجواء البريطانية نحو المحيط الأطلسي. وكان جانكوسكي، وهو من بلدة باسيلدون في مقاطعة  إيسكس البريطانية، مسافراً في الأصل من مدينة كولونيا الألمانية إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية عندما أدرك أنه ركب طائرة عملاقة  قطعت حوالي 8500 ميل ووصلت إلى لاس فيغاس حيث عامله موظفو الهجرة الأمريكيون وكأنه مجرم وهددوا بإعتقاله لأنه دخل البلاد دون تأشيرة.

وقال للصحيفة: (لاحظت أنها طائرة كبيرة جداً، وتعجبت لأنها يفترض أن تكون رحلة قصيرة لكني لم أهتم لذلك، كما إن موظفي شركة الطيران يورو وينغز دققوا ثلاث مرات في بطاقة الصعود إلى الطائرة دون أن يلاحظوا الخطأ.

وأضاف أنني عندما استيقظت من غفوتي في الطائرة، لاحظت أن الرحلة استغرقت أكثر من المتوقع، بعد ذلك أدركت أنها عبرت الأجواء البريطانية وسألت المسافر الجالس إلى جانبي: إلى أين نحن ذاهبون؟،  فأجاب: لاس فيغاس، فقلت: هل يمكننا أن نجعل الطائرة تستدير).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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